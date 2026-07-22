«Це нова надія»: Федоров привітав призначення нового головкомандувача ЗСУ Сьогодні 10:10 — Казна та Політика

«Це нова надія»: Федоров привітав призначення нового головкомандувача ЗСУ

Ексміністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням головнокомандувачем ЗСУ.

Він подякував ексголовкому Сирському за захист Київщини та Харківську операцію.

Про це йдеться дописі в його Телеграм-каналі.

«Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути. Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки», — пише він.

УНН За матеріалами:

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