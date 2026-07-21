0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський звільнив Сирського і призначив на його місце Драпатого

61
Олександр Сирський
Олександр Сирський
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Сил оборони.
Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 21 липня.
«Я визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України», — заявив президент.
Він розповів, що провів ряд зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти, командувачем оперативного угрупування «Схід» Віктором Ніколюком. Фактично з усіма рівнями вищих командирів армії та загалом Сил оборони та безпеки України обговорили загальну позицію.
«Усі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані», — наголосив глава держави.
Зеленський заявив, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. «З Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ», — додав Зеленський.
Він зазначив, що визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі.
«Михайло Драпатий, Євгеній Хмара й інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на Ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу — це пріоритет», — наголосив Зеленський.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems