Зеленський звільнив Сирського і призначив на його місце Драпатого Сьогодні 23:10

Олександр Сирський

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Сил оборони.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 21 липня.

«Я визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України», — заявив президент.

Він розповів, що провів ряд зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти, командувачем оперативного угрупування «Схід» Віктором Ніколюком. Фактично з усіма рівнями вищих командирів армії та загалом Сил оборони та безпеки України обговорили загальну позицію.

«Усі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані», — наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. «З Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ», — додав Зеленський.

Він зазначив, що визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі.

«Михайло Драпатий, Євгеній Хмара й інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на Ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу — це пріоритет», — наголосив Зеленський.

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