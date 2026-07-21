Зеленський запропонував Федорову нову посаду
Президент Володимир Зеленський запропонував ексміністрові оборони Михайлові Федорову нову «посаду у владі», пов’язану з розвитком технологічної складової держави.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
«Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки „Альфи“ говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Сил оборони. Посаду отримає Михайло Драпатий.
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