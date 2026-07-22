Intel готує чергові скорочення 22.07.2026, 00:39 — Світ

Акції Intel подорожчали у 2,6 раза з початку 2026 року.

Американська компанія Intel Corp., один із провідних світових виробників комп’ютерних компонентів, планує новий раунд скорочення робочих місць, який торкнеться підрозділу дата-центрів.

Про це повідомляє CNBC.

Раніше Intel вже скоротила близько 5 000 співробітників в Каліфорнії та Орегоні, в межах масштабного плану оптимізації.

Причини звільнень

У компанії зазначили, що підрозділ центрів обробки даних приведе організаційну структуру у відповідність із завданнями бізнесу, щоб зробити компанію більш цілеспрямованою та ефективною.

Такі заходи вживаються для відновлення конкурентоспроможності у сфері штучного інтелекту та передового виробництва чипів.

Фінансові результати за другий квартал цього року компанія опублікує 23 липня після закриття ринків у США.

На тлі цих подій акції Intel подорожчали у 2,6 раза з початку 2026 року.

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