Intel готує чергові скорочення
Американська компанія Intel Corp., один із провідних світових виробників комп’ютерних компонентів, планує новий раунд скорочення робочих місць, який торкнеться підрозділу дата-центрів.
Раніше Intel вже скоротила близько 5 000 співробітників в Каліфорнії та Орегоні, в межах масштабного плану оптимізації.
Причини звільнень
У компанії зазначили, що підрозділ центрів обробки даних приведе організаційну структуру у відповідність із завданнями бізнесу, щоб зробити компанію більш цілеспрямованою та ефективною.
Такі заходи вживаються для відновлення конкурентоспроможності у сфері штучного інтелекту та передового виробництва чипів.
Фінансові результати за другий квартал цього року компанія опублікує 23 липня після закриття ринків у США.
На тлі цих подій акції Intel подорожчали у 2,6 раза з початку 2026 року.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.