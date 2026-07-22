0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel готує чергові скорочення

Світ
15
Акції Intel подорожчали у 2,6 раза з початку 2026 року.
Акції Intel подорожчали у 2,6 раза з початку 2026 року.
Американська компанія Intel Corp., один із провідних світових виробників комп’ютерних компонентів, планує новий раунд скорочення робочих місць, який торкнеться підрозділу дата-центрів.
Про це повідомляє CNBC.
Раніше Intel вже скоротила близько 5 000 співробітників в Каліфорнії та Орегоні, в межах масштабного плану оптимізації.

Причини звільнень

У компанії зазначили, що підрозділ центрів обробки даних приведе організаційну структуру у відповідність із завданнями бізнесу, щоб зробити компанію більш цілеспрямованою та ефективною.
Такі заходи вживаються для відновлення конкурентоспроможності у сфері штучного інтелекту та передового виробництва чипів.
Фінансові результати за другий квартал цього року компанія опублікує 23 липня після закриття ринків у США.
На тлі цих подій акції Intel подорожчали у 2,6 раза з початку 2026 року.
За матеріалами:
Mind
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems