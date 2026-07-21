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США запроваджують 50% мита на імпорт з Канади

Світ
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США запроваджують 50% мита на імпорт з Канади
США запроваджують 50% мита на імпорт з Канади
Сполучені Штати вирішили запровадити імпортні мита в розмірі 50% практично на всі товари, що імпортуються з Канади.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.

Підписано три укази

«Президент Дональд Трамп підписав три укази… про запровадження 50% мит на певні товари з Канади у відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американської продукції», — йдеться в документі.
Зазначається, що цим рішенням США «вирівнюють правила гри для важливого американського експорту: машин, алкоголю та молочної продукції».
«Кожен з трьох указів запроваджує 50% мита на певний тип канадського імпорту: від вина та хокейних ключок до цементу», — наголосили у Білому домі.

Винятки

Показово, що США не зробили широкого винятку для товарів, які ввозяться відповідно до угоди про вільну торгівлю з Канадою та Мексикою. Єдині винятки — енергоносії, поташ, морепродукти та критичні мінерали.
«Мита, які набудуть чинності через 30 днів після підписання указів, мають на меті компенсувати тягар та невигідні умови для американських товарів, повʼязані з канадською дискримінацією», — вказали у Трампа.
За матеріалами:
Укрінформ
ТарифиМитоСШАКанадаІмпорт
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