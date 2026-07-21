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Глобальні запаси нафти скоротилися на сотні мільйонів барелів — Bloomberg

Світ
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Глобальні запаси нафти скоротилися на сотні мільйонів барелів — Bloomberg
Глобальні запаси нафти скоротилися на сотні мільйонів барелів — Bloomberg
Світовий ринок нафти опинився перед ризиком нового різкого стрибка цін.
Як пише Bloomberg, відновлення бойових дій між США та Іраном знову загострило ситуацію, а глобальні запаси, які раніше стримували коливання, нині перебувають на критично низькому рівні.
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Якщо Ормузька протока буде повторно заблокована, а удари по російських НПЗ і надалі скорочуватимуть експорт пального, ринок може зіткнутися з дефіцитом, який уже нічим компенсувати.
Під час першого закриття Ормузу навесні світ уникнув масштабної енергетичної кризи завдяки екстреним запасам, прихованим потокам нафти з країн Перської затоки та різкому скороченню імпорту Китаєм. До підписання мирної угоди у червні ринок навіть виглядав перенасиченим, а деякі азійські країни почали поповнювати резерви на тлі падіння цін.
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Глобальні запаси скоротилися на сотні мільйонів барелів

Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що глобальні запаси скоротилися на сотні мільйонів барелів, а у США комерційні резерви впали до найнижчого рівня з 1984 року. Сховище у Кушингу — ключовому хабі американського ринку — перебуває майже на технічному мінімумі. У Європі та Азії фіксують гострий дефіцит бензину, дизеля та авіапального.

Дизель

Особливо складною є ситуація з дизелем: удари України по російських НПЗ спричинили внутрішній дефіцит у рф що фактично зупинило експорт цього пального.
У США фермери та перевізники вже платять близько $5 за галон, а ціни на природний газ залишаються надто високими для комфортного заповнення європейських сховищ перед зимою.
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Раніше писали, що зростання світових цін на нафту приносить росії додаткові доходи, однак навряд чи стане поштовхом для прискорення економічного зростання. Відповідного висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нафта
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