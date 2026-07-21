Глобальні запаси нафти скоротилися на сотні мільйонів барелів — Bloomberg Сьогодні 20:20 — Світ

Глобальні запаси нафти скоротилися на сотні мільйонів барелів — Bloomberg

Світовий ринок нафти опинився перед ризиком нового різкого стрибка цін.

Як пише Bloomberg , відновлення бойових дій між США та Іраном знову загострило ситуацію, а глобальні запаси, які раніше стримували коливання, нині перебувають на критично низькому рівні.

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Якщо Ормузька протока буде повторно заблокована, а удари по російських НПЗ і надалі скорочуватимуть експорт пального, ринок може зіткнутися з дефіцитом, який уже нічим компенсувати.

Під час першого закриття Ормузу навесні світ уникнув масштабної енергетичної кризи завдяки екстреним запасам, прихованим потокам нафти з країн Перської затоки та різкому скороченню імпорту Китаєм. До підписання мирної угоди у червні ринок навіть виглядав перенасиченим, а деякі азійські країни почали поповнювати резерви на тлі падіння цін.

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Глобальні запаси скоротилися на сотні мільйонів барелів

Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що глобальні запаси скоротилися на сотні мільйонів барелів, а у США комерційні резерви впали до найнижчого рівня з 1984 року. Сховище у Кушингу — ключовому хабі американського ринку — перебуває майже на технічному мінімумі. У Європі та Азії фіксують гострий дефіцит бензину, дизеля та авіапального.

Дизель

Особливо складною є ситуація з дизелем: удари України по російських НПЗ спричинили внутрішній дефіцит у рф що фактично зупинило експорт цього пального.

У США фермери та перевізники вже платять близько $5 за галон, а ціни на природний газ залишаються надто високими для комфортного заповнення європейських сховищ перед зимою.

Раніше писали , що зростання світових цін на нафту приносить росії додаткові доходи, однак навряд чи стане поштовхом для прискорення економічного зростання. Відповідного висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.

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