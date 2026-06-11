Goldman Sachs пояснив, чому дорога нафта не врятує економіку росії Сьогодні 17:20 — Енергетика

За прогнозом банку, економіка рф зросте лише на 0,9% у 2026 році

Зростання світових цін на нафту приносить росії додаткові доходи, однак навряд чи стане поштовхом для прискорення економічного зростання. Відповідного висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.

Про це повідомляє BusinessInsider.

Високі ціни на нафту збільшують доходи росії

Наприкінці вівторка ф’ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні близько $92 за барель, що приблизно на 30% вище, ніж до початку війни в Ірані. На відміну від багатьох інших експортерів нафти, росія майже не залежить від Ормузької протоки для постачання сировини на зовнішні ринки, що дозволяє їй отримувати вигоду від нинішньої ситуації.

Втім, економіст Goldman Sachs Клеменс Графе зазначає, що російська економіка має обмежені можливості для розширення виробництва, тому додаткові нафтові доходи не призведуть до суттєвого прискорення зростання.

Goldman Sachs погіршив оцінки зростання економіки рф

За прогнозом банку, економіка рф зросте лише на 0,9% у 2026 році. Для порівняння, у 2025 році зростання оцінювалося на рівні 1%, а у 2024 році становило 4,3%.

Проте нафтові наддоходи країни дуже значні. За оцінками Goldman, профіцит рахунку нинішніх операцій росії майже подвоїться: до 3,2% ВВП 2026 року з 1,7% 2025-го. Держфінанси теж виграють: кожні $10 приросту експортної ціни нафти приносять бюджету приблизно $21 млрд. додаткових доходів, підрахував Графе.

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Проте, додаткові кошти не конвертуються у швидше зростання.

На думку експертів, головною проблемою залишається нестача ресурсів для подальшого зростання. Ринок праці в росії залишається вкрай напруженим, безробіття перебуває поблизу історичних мінімумів.

За оцінками Goldman Sachs, близько 2 млн працівників вибули з економіки через військову службу, втрати на війні проти України або еміграцію.

Зрештою, у банку вважають, що додаткові нафтові надходження швидше посилять інфляційний тиск, ніж забезпечать суттєве збільшення виробництва товарів і послуг.

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