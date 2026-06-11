Goldman Sachs пояснив, чому дорога нафта не врятує економіку росії

Зростання світових цін на нафту приносить росії додаткові доходи, однак навряд чи стане поштовхом для прискорення економічного зростання. Відповідного висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.
Наприкінці вівторка ф’ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні близько $92 за барель, що приблизно на 30% вище, ніж до початку війни в Ірані. На відміну від багатьох інших експортерів нафти, росія майже не залежить від Ормузької протоки для постачання сировини на зовнішні ринки, що дозволяє їй отримувати вигоду від нинішньої ситуації.
Втім, економіст Goldman Sachs Клеменс Графе зазначає, що російська економіка має обмежені можливості для розширення виробництва, тому додаткові нафтові доходи не призведуть до суттєвого прискорення зростання.
Goldman Sachs погіршив оцінки зростання економіки рф
За прогнозом банку, економіка рф зросте лише на 0,9% у 2026 році. Для порівняння, у 2025 році зростання оцінювалося на рівні 1%, а у 2024 році становило 4,3%.
Проте нафтові наддоходи країни дуже значні. За оцінками Goldman, профіцит рахунку нинішніх операцій росії майже подвоїться: до 3,2% ВВП 2026 року з 1,7% 2025-го. Держфінанси теж виграють: кожні $10 приросту експортної ціни нафти приносять бюджету приблизно $21 млрд. додаткових доходів, підрахував Графе.