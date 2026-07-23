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Нафтогаз нагадав, які розрахунки мають завершити споживачі до кінця місяця

Енергетика
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Нафтогаз нагадав, які розрахунки мають завершити споживачі до кінця місяця
Нафтогаз нагадав, які розрахунки мають завершити споживачі до кінця місяця
Нафтогаз звернувся до споживачів із нагадуванням про необхідність вчасно провести всі розрахунки за газ до завершення місяця.
Компанія наголошує, що саме липневий період є критичним для формування фінансових планів перед стартом опалювального сезону, тому затримки з оплатою можуть вплинути на подальші умови постачання.
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Домогосподарствам рекомендують перевірити особові рахунки та погасити наявні борги, щоб уникнути штрафів, пені або технічних обмежень у постачанні.
У Нафтогазі зазначають, що наприкінці місяця традиційно зростає навантаження на платіжні системи, тому компанія радить не відкладати оплату на останні дні.
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Для бізнесу дедлайн має не менше значення. Підприємства, які працюють за контрактами з фіксованими обсягами постачання, повинні закрити фінансові зобов’язання вчасно, аби зберегти чинні умови договорів та уникнути перегляду тарифів. Затримки можуть вплинути на графіки постачання та коригування цін у наступному періоді.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
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