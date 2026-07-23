Нафтогаз нагадав, які розрахунки мають завершити споживачі до кінця місяця Сьогодні 13:24 — Енергетика

Нафтогаз нагадав, які розрахунки мають завершити споживачі до кінця місяця

Нафтогаз звернувся до споживачів із нагадуванням про необхідність вчасно провести всі розрахунки за газ до завершення місяця.

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Компанія наголошує, що саме липневий період є критичним для формування фінансових планів перед стартом опалювального сезону, тому затримки з оплатою можуть вплинути на подальші умови постачання.

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Домогосподарствам рекомендують перевірити особові рахунки та погасити наявні борги, щоб уникнути штрафів, пені або технічних обмежень у постачанні.

У Нафтогазі зазначають, що наприкінці місяця традиційно зростає навантаження на платіжні системи, тому компанія радить не відкладати оплату на останні дні.

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Для бізнесу дедлайн має не менше значення. Підприємства, які працюють за контрактами з фіксованими обсягами постачання, повинні закрити фінансові зобов’язання вчасно, аби зберегти чинні умови договорів та уникнути перегляду тарифів. Затримки можуть вплинути на графіки постачання та коригування цін у наступному періоді.

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