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Пережити зиму: експерт порадив виїжджати у село

Енергетика
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Німеччина передала велику партію обладнання
Зима 2026−2027 років може стати найгіршою для українців, бо ми все ще не можемо протистояти російській балістиці. До того ж ворог накопичує реактивні дрони, які складно збивати.
Про це в інтерв’ю проєкту журналіста Романа Кравця «Дивись» розповів керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.
«Хоч ми так кожен рік кажемо, але ця зима може бути найгіршою», — зазначив він.
За його словами, дотепер найважчою була зима 2025−2026 років: «Все могло розсипатися буквально одним ударом, однією ракетою, одним влучанням. Бог за нас, тому обійшлося».
Він сказав, що мільйони людей жахливо пережили зиму. Багато хто був без світла та, відповідно, без води та тепла.
«З перезавантаженням системи Міноборони, з цим конфліктом зі Збройними силами, з фокусом уваги не на війну, а на політику, ми не підготуємося належним чином. Ми все ще не можемо якісно протистояти російській балістиці. Вони накопичують реактивні дрони, проти яких „дронопад“ не працює. Очевидно, енергетика не будується, не захищається, не відновлюється за пів року чи за рік, це довгий процес», — сказав Чмут.
За його словами, за таких умов кожен має зважити уже зараз, в липні, де він буде взимку. Припустив, що декому варто подумати про виїзд з міста в село чи райцентр або навіть за кордон.
За матеріалами:
УНІАН
Енергетика
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