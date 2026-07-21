ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей Сьогодні 09:33 — Енергетика

ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей

Відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційнійний сайт компанії ДТЕК.

Де ДТЕК повернув світло

Протягом тижня з 13 по 19 липня енергетики компанії «ДТЕК Мережі» зуміли повністю або частково відновити електропостачання для жителів 318 населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок ворожих ударів.

Загалом світло знову з’явилося у домівках майже 440 тисяч родин у чотирьох областях України.

За інформацією компанії, четвертий тиждень поспіль найважча ситуація та найбільша кількість пошкоджень фіксується у Донецькій області. Там ремонтні бригади повернули світло для 253,6 тисячі родин.

Значні обсяги робіт також виконали на Одещині, де електроживлення відновили для 115,3 тисячі сімей, та на Дніпропетровщині — там заживили 70,2 тисячі домогосподарств.

Окрім того, у Київській області ремонтні підрозділи ліквідували наслідки атак та повернули світло до майже 500 осель споживачів.

Зазначимо, що тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електрику у будинки 280 тисяч українських родин після чергових обстрілів з боку російських окупантів.

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