ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей

Відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційнійний сайт компанії ДТЕК.
Де ДТЕК повернув світло
Протягом тижня з 13 по 19 липня енергетики компанії «ДТЕК Мережі» зуміли повністю або частково відновити електропостачання для жителів 318 населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок ворожих ударів.
Загалом світло знову з’явилося у домівках майже 440 тисяч родин у чотирьох областях України.
За інформацією компанії, четвертий тиждень поспіль найважча ситуація та найбільша кількість пошкоджень фіксується у Донецькій області. Там ремонтні бригади повернули світло для 253,6 тисячі родин.
Значні обсяги робіт також виконали на Одещині, де електроживлення відновили для 115,3 тисячі сімей, та на Дніпропетровщині — там заживили 70,2 тисячі домогосподарств.
Окрім того, у Київській області ремонтні підрозділи ліквідували наслідки атак та повернули світло до майже 500 осель споживачів.
Зазначимо, що тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електрику у будинки 280 тисяч українських родин після чергових обстрілів з боку російських окупантів.