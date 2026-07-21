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ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей

Енергетика
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ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей
ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей
Відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційнійний сайт компанії ДТЕК.

Де ДТЕК повернув світло

Протягом тижня з 13 по 19 липня енергетики компанії «ДТЕК Мережі» зуміли повністю або частково відновити електропостачання для жителів 318 населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок ворожих ударів.
Загалом світло знову з’явилося у домівках майже 440 тисяч родин у чотирьох областях України.
За інформацією компанії, четвертий тиждень поспіль найважча ситуація та найбільша кількість пошкоджень фіксується у Донецькій області. Там ремонтні бригади повернули світло для 253,6 тисячі родин.
Значні обсяги робіт також виконали на Одещині, де електроживлення відновили для 115,3 тисячі сімей, та на Дніпропетровщині — там заживили 70,2 тисячі домогосподарств.
Окрім того, у Київській області ремонтні підрозділи ліквідували наслідки атак та повернули світло до майже 500 осель споживачів.
Зазначимо, що тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електрику у будинки 280 тисяч українських родин після чергових обстрілів з боку російських окупантів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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