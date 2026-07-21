Міненерго продовжує координацію роботи щодо встановлення нових генеруючих потужностей Сьогодні 12:33 — Енергетика

Міненерго продовжує координацію роботи щодо встановлення нових генеруючих потужностей

За даними регіонів, станом на сьогодні в Україні встановлено близько 1,8 ГВт — розподіленої газової генерації.

Про це пише Міненерго

Лідер зі встановлення когенераційних газових установок — Київська область, де встановлено понад 219 МВт.

Читайте також ДТЕК повернув електрику майже 440 тисячам сімей

Більше, ніж по 100 МВт потужностей встановлено у Черкаській (129,3 МВт), Дніпропетровській (118,2 МВт), Волинській (113,6 МВт), Івано-Франківській (108,8 МВт), Сумській (103,6 МВт) і Закарпатський (100,3 МВт) областях.

В рамках реалізації регіональних планів стійкості з березня 2026 року введено в експлуатацію 388,8 МВт потужностей газової генерації. Будівельні роботи тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

Читайте також НКРЕКП почала публікувати дані про структуру виробництва і споживання електроенергії

Окрім газової когенерації в Україні продовжують нарощуватися потужності відновлюваної енергетики, зокрема вітрової (ВЕС) та сонячної генерації (СЕС).

Тільки за перше півріччя 2026 року в експлуатацію введено 414,8 МВт вітрових електростанцій (70 установок). Загальні потужності встановлених ВЕС на сьогодні — 1,115 ГВт. Найбільше на Миколаївщині (понад 400 МВт) та Одещині (понад 200 МВт).

За даними НЕК «Укренерго», загальна потужність СЕС наразі сягає 7,3 ГВт (5,4 ГВт виробники + 2,25 ГВт активні споживачі). Найбільше на Дніпропетровщині (947 МВт), Миколаївщині (782 МВт) та Одещині (515 МВт).

Читайте також За що з власників газових приладів можуть стягнути 2 000 грн

Паралельно з нарощуванням генеруючих потужностей в Україні стрімко розвиваються технології зберігання енергії. Протягом останньо року сукупна потужність установок зберігання енергії (УЗЕ) зросла більше ніж у 300 разів — до понад 600 МВт. Це додатковий інструмент для балансування енергосистеми і використання енергії, виробленої «зеленою» генерацією. Накопичуючи надлишки сонячної генерації вдень, УЗЕ віддають їх в мережу ввечері або вранці у періоди пікового споживання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.