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Нафтогаз домовився про співпрацю з американською компанією щодо закупівлі СПГ і його поставок на ринки Європи

Енергетика
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Сергій Федоренко, комерційний директор Групи Нафтогаз, та Джонатан Басс, голова правління Argent LNG, під час підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці у сфері постачання LNG зі США.
Сергій Федоренко, комерційний директор Групи Нафтогаз, та Джонатан Басс, голова правління Argent LNG, під час підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці у сфері постачання LNG зі США.
Компанія Argent LNG, LLC, яка розвиває проєкт експортного терміналу скрапленого природного газу (LNG) потужністю 25 млн тонн на рік у порту Фуршон у штаті Луїзіана, та Група Нафтогаз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці у сфері постачання LNG зі США.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Документ передбачає створення механізму для співпраці у сфері закупівлі, транспортування та розподілу скрапленого природного газу для потреб України, а також ринків Центральної, Східної та Південної Європи.

Кілька форматів постачання

Сторони планують встановити довгострокові відносини щодо купівлі-продажу LNG на базі кількох схем постачання:
  • завантаження на умовах «франко-борт» (FOB) на терміналі Argent LNG у Порту Фуршон;
  • поставки на умовах «поставка з судна» (DES) до європейської регазифікаційної інфраструктури, а також подальший розподіл через мережу підземних сховищ Нафтогазу на ринки України та сусідніх країн.
Сторони також мають намір співпраці з фінансовими установами уряду США та європейськими партнерами у сфері енергетичної безпеки відповідно до цілей енергетичної політики США та їх союзників.

Важливість диверсифікації постачань

Меморандум відображає спільне переконання, що надійне енергопостачання між країнами-союзниками є основою національної безпеки як для України, так і для всього регіону, оскільки країни Центральної, Східної та Південної Європи прагнуть диверсифікувати свої джерела постачання, відходячи від залежності від одного джерела та єдиного маршруту.
Американський LNG, який постачається в межах довгострокових комерційних відносин із країнами-союзниками, відіграє ключову роль у цій диверсифікації.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаНафтогазГаз
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