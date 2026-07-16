Пальне під прицілом. Що буде з бензином та цінами через російські нальоти? Сьогодні 10:34 — Енергетика

Пальне під прицілом. Що буде з бензином та цінами через російські нальоти?

Бензин вціліє під російськими атаками, але якою буде ціна на паливо через ворожі шахеди?

Ми поговорили з паливним експертом Дмитром Льоушкіним, паливним експертом, засновником групи компаній Prime про майбутнє заправок, бензину та іншого палива, і його відповіді можуть дещо налякати. Що прогнозує фахівець розповідаємо далі.

Перше, що всіх хвилює — чи буде взагалі пальне в країні. І тут експерт одразу заспокоює: головна проблема паливного ринку не в тому, що бензин може зникнути із колонок. Проблема в тому, як його довезти до людей.

«Дефіцит не загрожує, це не стосується постачання, це стосується розповсюдження. Тому у нас буде проблема, як довезти пальне до споживача, як його продати, але це не означає, що його не буде. Воно буде, воно є і воно має бути, але там буде питання з розповсюдженням» — каже він.

Тобто пальне нікуди не подінеться. Але дістатися до нього можна буде по-різному — можливо, навіть не через звичну заправку.

Але одне експерт прогнозує чітко: інтенсивність ударів наростатиме. І вже за місяць-два звична картина — приїхав, заправився за п’ять хвилин, поїхав — може залишитися в минулому. Натомість з’являться черги, запис, можливо навіть чат-боти для замовлення пального.

Найгостріше це вже відчувають ближче до фронту. Дмитро наводить конкретний приклад — Нікополь, де звичних заправок уже практично не залишилось, і люди виживають за рахунок сусідської взаємодопомоги.

Отже, про все детально дивіться в нашому відео нижче.

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