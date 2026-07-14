Наступна зима для України знову може стати складною — Каллас Сьогодні 11:34 — Енергетика

Наступна зима для України знову може стати складною, оскільки росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це верховна представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Каллас повідомила, що голови МЗС країн-членів ЄС сьогодні обговорили з українським колегою Андрієм Сибігою ситуацію на полі бою та зміцнення енергетичної стійкості України.

«Наступної зими, імовірно, росія знову завдасть удару по українській енергомережі. Тож, ми готуємося. Україні потрібні генератори, запасні частини та фінансування для ремонту. Протиповітряна оборона також залишається пріоритетом, і я закликала ті держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні», — відзначила Каллас.

Також висока представниця ЄС додала, що рішення США надати ліцензійний дозвіл Києву виробляти ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot є «позитивним кроком, навіть якщо на це знадобиться час».

Новий 21-й пакет санкцій

Окремо вона відзначила, що шкодує через те, що сьогодні не було консенсусного погодження стосовно 21-го пакету санкцій проти росії.

«Хоча, я мушу сказати, що ми доволі близько», — зазначила Каллас.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.