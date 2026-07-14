0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наступна зима для України знову може стати складною — Каллас

Енергетика
48
Наступна зима для України знову може стати складною, оскільки росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це верховна представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Каллас повідомила, що голови МЗС країн-членів ЄС сьогодні обговорили з українським колегою Андрієм Сибігою ситуацію на полі бою та зміцнення енергетичної стійкості України.
«Наступної зими, імовірно, росія знову завдасть удару по українській енергомережі. Тож, ми готуємося. Україні потрібні генератори, запасні частини та фінансування для ремонту. Протиповітряна оборона також залишається пріоритетом, і я закликала ті держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні», — відзначила Каллас.
Також висока представниця ЄС додала, що рішення США надати ліцензійний дозвіл Києву виробляти ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot є «позитивним кроком, навіть якщо на це знадобиться час».

Новий 21-й пакет санкцій

Окремо вона відзначила, що шкодує через те, що сьогодні не було консенсусного погодження стосовно 21-го пакету санкцій проти росії.
«Хоча, я мушу сказати, що ми доволі близько», — зазначила Каллас.
За матеріалами:
УНІАН
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems