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Навіщо Volkswagen найняла на роботу 100 овець в Польщі

Світ
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Volkswagen використовуватиме овець замість газонокосарок
Volkswagen використовуватиме овець замість газонокосарок
Volkswagen оголосила запуск проєкту з випасом овець на сонячній фермі біля свого заводу в польській Познані.
Про це пише Electrek.

Навіщо їй це

Компанія Volkswagen замінила газонокосарки на 100 овець на своїй великій сонячній електростанції біля заводу в місті Познань, що у Польщі. Ця ферма, яка налічує понад 31 000 сонячних панелей, забезпечує близько 25% річної потреби заводу в електроенергії, а в сонячні дні здатна покрити всі 100%.
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Вівці їдять траву під сонячними панелями, що повністю усуває потребу у використанні механічних газонокосарок. Це дозволяє не лише знизити витрати на обслуговування, а й зменшити шкідливі викиди. Окрім контролю за висотою трави, такий підхід створює сприятливе середовище для комах та інших дрібних диких тварин, підтримуючи біорізноманіття.

Чому це цікаво

Цей проєкт є одним із найпередовіших у Європі у сфері агрівольтаїки — поєднання сонячної енергетики та сільського господарства на одній ділянці. На майданчику також працюють дослідники з Познанського університету наук про життя, які вивчають, як випас овець впливає на стан тварин, якість ґрунту, рослинність, біорізноманіття та мікроклімат.
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Зокрема, вони перевіряють, чи допомагає тінь від панелей рятувати овець від теплового стрес. За словами власниці отари, тварини дуже швидко адаптувалися та почуваються в повній безпеці, оскільки спокійно пасуться невеликими групами по всій території. Вівці житимуть на цій фермі до осені під наглядом фахівців.
За матеріалами:
vctr.media
VolkswagenПольщаАльтернативна енергетикаСонячна енергетика
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