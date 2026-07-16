Навіщо Volkswagen найняла на роботу 100 овець в Польщі Сьогодні 04:04 — Світ

Volkswagen використовуватиме овець замість газонокосарок

Volkswagen оголосила запуск проєкту з випасом овець на сонячній фермі біля свого заводу в польській Познані.

Про це пише Electrek.

Навіщо їй це

Компанія Volkswagen замінила газонокосарки на 100 овець на своїй великій сонячній електростанції біля заводу в місті Познань, що у Польщі. Ця ферма, яка налічує понад 31 000 сонячних панелей, забезпечує близько 25% річної потреби заводу в електроенергії, а в сонячні дні здатна покрити всі 100%.

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Вівці їдять траву під сонячними панелями, що повністю усуває потребу у використанні механічних газонокосарок. Це дозволяє не лише знизити витрати на обслуговування, а й зменшити шкідливі викиди. Окрім контролю за висотою трави, такий підхід створює сприятливе середовище для комах та інших дрібних диких тварин, підтримуючи біорізноманіття.

Чому це цікаво

Цей проєкт є одним із найпередовіших у Європі у сфері агрівольтаїки — поєднання сонячної енергетики та сільського господарства на одній ділянці. На майданчику також працюють дослідники з Познанського університету наук про життя, які вивчають, як випас овець впливає на стан тварин, якість ґрунту, рослинність, біорізноманіття та мікроклімат.

Зокрема, вони перевіряють, чи допомагає тінь від панелей рятувати овець від теплового стрес. За словами власниці отари, тварини дуже швидко адаптувалися та почуваються в повній безпеці, оскільки спокійно пасуться невеликими групами по всій території. Вівці житимуть на цій фермі до осені під наглядом фахівців.

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