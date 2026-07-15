Найбільший у світі паротяг вагою 544 тонни проїде через десятки міст Сьогодні 18:00 — Світ

Найбільший у світі паротяг вагою 544 тонни проїде через десятки міст

Найбільший у світі діючий паротяг здійснює подорож через всю територію США, пише Smithsonian Magazine.

Йдеться про локомотив Big Boy № 4014. Його довжина — 41 метр, а вага сягає приблизно 544 тонни. Цього місяця гігант проїхав через історичний парк Веллі-Фордж у Пенсільванії — дзвони дзвонили, а паровий гудок ревів на всю округу.

«Це було приголомшливо. Коли він засвистів прямо біля нас, здавалося, що звук проходить наскрізь тебе», — поділився враженнями очевидець події.

Подорож локомотива приурочена до 250-річчя США. Потяг вже проїхав Філадельфію 4 і 5 липня, а далі його маршрут пролягає через Огайо, Індіану, Іллінойс, Міссурі, Канзас і Колорадо. Наприкінці місяця гігант повернеться додому — у Вайомінг.

Керує потягом машиніст Ед Дікенс, старший менеджер підрозділу історичних локомотивів Union Pacific.

Він розповів: «Тут усе керується вручну, нічого автоматичного немає. Кожен звук, кожен рух контролюється людськими руками. Це просто технології 1940-х — по-своєму дуже чисті».

Коли Big Boy проїжджав через західну Пенсільванію, вся команда в кабіні працювала в берушах і захисних окулярах, бо топка розжарювалась до надзвичайно високих температур. А через гучний шум машиністи спілкувалися між собою жестами.

Цей локомотив — один із 25 моделей серії Big Boy, які возили вантажі через гори Уосатч між Юта і Вайомінгом. Спроєктувала їх компанія Union Pacific, а виготовила American Locomotive Company у 1941−1944 роках. Завдяки додатковим колесам і потужним циліндрам ці машини могли тягнути 120 вагонів вагою 3800 тонн зі швидкістю 40 миль на годину.

Сьогодні з 25 локомотивів серії вціліло лише вісім, і лише один із них — № 4014 — досі здатний рухатися. Потяг вийшов на пенсію у грудні 1961 року, подолавши понад мільйон миль. У 2013 році Union Pacific викупила локомотив у музею RailGiants у Каліфорнії й розпочала масштабну реставрацію.

У 2019 році, до 150-річчя першої трансконтинентальної залізниці, Big Boy № 4014 знову став до ладу. Тепер він здійснює свою першу подорож через всю країну — від узбережжя до узбережжя.

«Гадаю, можу говорити за всіх нас: це подорож усього життя. Натовпи, які виходять зустрічати цей локомотив, налічують мільйони людей. І це миля за милею щирих емоцій, на які просто прекрасно дивитися», — зізнався машиніст Дікенс.

УНІАН За матеріалами:

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