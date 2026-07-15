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Данія посилила правила для україцнів, які користуються тимчасовим захистом — деталі

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Данія посилює свої правила для частини біженців з України. Чоловіки призовного віку, які підлягають мобілізації, не зможуть отримати право на тимчасовий захист в країні.
Нові положення стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають обов’язковій військовій службі в Україні та не були звільнені від неї, пише inpoland.net.
Влада Данії пояснила, що зміни спрямовані на зменшення ризику уникнення мобілізації та підтримку обороноздатності України.
Данський міністр імміграції та інтеграції Мортен Бедсков пояснив, що нові правила передбачають, що чоловіки, які підлягають мобілізації, не зможуть отримати тимчасовий захист згідно з положеннями спеціального закону, ухваленим після початку повномасштабної війни в Україні.
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Кого стосуватимуться зміни

Зміни стосуватимуться чоловіків з українським громадянством віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби.
Після набрання чинності новими правилами тимчасовий захист для українських чоловіків не буде автоматично скасовано. Водночас, дозволи на проживання, видані відповідно до спеціального закону, є тимчасовими. Щоб продовжувати користуватися захистом, українці повинні регулярно подавати заяви на їх продовження. Саме на етапі наступних заяв застосовуватимуться нові правила.
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Станом на початок травня 2026 року приблизно 47 600 громадян України користувалися тимчасовим захистом у Данії. Спеціальний закон, що діє з 2022 року, надає їм можливість легально проживати, працювати, навчатися та користуватися державною системою охорони здоров’я.
Данська влада наголошує, що правила щодо українських біженців будуть постійно переглядатися. Уряд не виключає подальших змін, якщо цього вимагатимуть воєнні дії чи міграційні ситуації.
За матеріалами:
Finance.ua
Мігранти
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