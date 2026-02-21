0 800 307 555
укр
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року

Світ
72
Прапор Ірландії
Ірландія продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Українські біженці мають право на проживання, роботу та соціальну підтримку без необхідності оновлювати імміграційні документи.
Про це йдеться на офіційному порталі Імміграційної служби Ірландії.

Автоматичне продовження

Зазначається, що громадянам України в Ірландії, чиї дозволи були чинними до 4 березня 2026 року, не потрібно проходити повторну процедуру оформлення.
Імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту автоматично продовжено до 4 березня 2027 року.
Продовження також стосується й інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які залишили Україну через війну.

Які права гарантує тимчасовий захист

Українці з тимчасовим захистом в Ірландії мають право легально проживати та працювати без додаткових дозволів.
Також вони можуть користуватися медичними послугами, освітою та соціальною підтримкою.
Окрім того, власники такого дозволу можуть подорожувати до інших країн ЄС терміном до 90 днів, якщо ці держави визнають відповідний статус.
Раніше йшлося про те, що уряд Ірландії у 2026 році має намір збільшити фінансування програм для українських біженців та шукачів притулку.
Згідно з бюджетними документами, витрати на допомогу біженцям перевищать 2 млрд євро, що стане одним із найбільших показників за останнє десятиліття.
Близько 438 млн євро із цієї суми було закладено на соціальні виплати для понад 50 тисяч українців, серед яких самотні батьки, люди похилого віку та інші вразливі категорії.
За матеріалами:
Finance.ua
Мігранти
