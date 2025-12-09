Ірландія планує спрямувати сотні мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2026 році Сьогодні 09:44 — Світ

Ірландія планує спрямувати сотні мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2026 році

Уряд Ірландії у 2026 році має намір збільшити фінансування програм для українських біженців та шукачів притулку.

Про це повідомляє MSN.

Згідно з бюджетними документами, витрати на допомогу біженцям перевищать 2 млрд євро, що стане одним із найбільших показників за останнє десятиліття.

Близько 438 млн євро із цієї суми було закладено на соціальні виплати для понад 50 тисяч українців, серед яких самотні батьки, люди похилого віку та інші вразливі категорії.

Уряд також підтвердив, що у 2026 році проведе «значну реформу» системи обробки заяв про міжнародний захист у зв’язку з реалізацією Пакту ЄС про міграцію та надання притулку, яка «спрямована на прискорення обробки справ і супроводжуватиметься подальшими значними інвестиціями в цифрову реформу».

Нагадаємо, деякі інші країни вирішили скоротити допомогу біженцям. Так, 3 грудня Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про підтримку громадян України, які передбачають скасування низки виплат, включаючи одноразову допомогу при працевлаштуванні та для самозайнятих.

Також повідомлялося, що українські біженці в Шотландії можуть втратити житло через те, що шотландцям, які їх прийняли до себе біженців, скасували щомісячну виплату.

