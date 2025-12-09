0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ірландія планує спрямувати сотні мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2026 році

Світ
39
Ірландія планує спрямувати сотні мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2026 році
Ірландія планує спрямувати сотні мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2026 році
Уряд Ірландії у 2026 році має намір збільшити фінансування програм для українських біженців та шукачів притулку.
Про це повідомляє MSN.
Згідно з бюджетними документами, витрати на допомогу біженцям перевищать 2 млрд євро, що стане одним із найбільших показників за останнє десятиліття.
Близько 438 млн євро із цієї суми було закладено на соціальні виплати для понад 50 тисяч українців, серед яких самотні батьки, люди похилого віку та інші вразливі категорії.
Читайте також
Уряд також підтвердив, що у 2026 році проведе «значну реформу» системи обробки заяв про міжнародний захист у зв’язку з реалізацією Пакту ЄС про міграцію та надання притулку, яка «спрямована на прискорення обробки справ і супроводжуватиметься подальшими значними інвестиціями в цифрову реформу».
Нагадаємо, деякі інші країни вирішили скоротити допомогу біженцям. Так, 3 грудня Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про підтримку громадян України, які передбачають скасування низки виплат, включаючи одноразову допомогу при працевлаштуванні та для самозайнятих.
Також повідомлялося, що українські біженці в Шотландії можуть втратити житло через те, що шотландцям, які їх прийняли до себе біженців, скасували щомісячну виплату.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems