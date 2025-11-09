В Ірландії обмежують безкоштовне проживання українських біженців до 30 днів Вчора 18:17 — Світ

В Ірландії обмежують безкоштовне проживання українських біженців до 30 днів

Уряд Ірландії скорочує термін безкоштовного проживання у наданому державою житлі для новоприбулих українців з 90 до 30 днів.

Про це повідомляє національний ірландський мовник RTE.

Чому в Ірландії скорочують терміни проживання для біженців

Такі зміни покликані оптимізувати систему розміщення біженців, щоб забезпечити місцями всіх, хто прибуває в країну в пошуках захисту.

Читайте також Понад половина українських біженців у Німеччині працевлаштована

За оцінками уряду, резерв місць може бути вичерпаний уже до кінця місяця, якщо щодня звертатиметься близько 50 нових осіб.

Крім того, ірландський уряд планує ввести щотижневі внески для тих українців, які вже мають роботу, але продовжують жити в державному житлі.

Залежно від доходу, розмір внеску може становити від 15 євро до 238 євро на тиждень.

«Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними», — зазначив міністр юстиції Джим О’Каллаган.

Читайте також У Швейцарії з 1 листопада діють суворіші правила для українських біженців: кого можуть депортувати

О’Каллаган також повідомив, що потік українців до Ірландії значно збільшився з вересня. З 2022 року в країну прибуло понад 100 тисяч осіб, з яких близько 80 тисяч залишаються на території Ірландії та продовжують отримувати підтримку держави.

Раніше Finance.ua писав , що Польща демонструє найвищі показники інтеграції україньких біженців серед країн Європи. Рівень працевлаштування сягає 78,4%, що більш ніж удвічі перевищує показники Німеччини (31%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.