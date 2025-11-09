0 800 307 555
Глобальний борг зріс до рекордних $307 трлн

Глобальний борг сягнув рекордних $307 трлн у другому кварталі року, попри те, що підвищення процентних ставок стримувало банківське кредитування. Зростання очолювали ринки США та Японії.
Про це пише Reuters з посиланням на Інститут міжнародних фінансів (IIF).

Чому співвідношення боргу до ВВП зростає

Асоціація фінансових послуг зазначила у звіті, що глобальний борг у доларовому вираженні зріс на $10 трлн за перше півріччя 2023 року та на $100 трлн за останнє десятиліття.
Останнє зростання підвищило співвідношення глобального боргу до ВВП уже другий квартал поспіль — до 336%.
Уповільнення економічного зростання разом із зменшенням темпів інфляції призвели до того, що номінальний ВВП розширювався повільніше, ніж боргові рівні, і саме це стало причиною підвищення боргового коефіцієнта, йдеться у звіті.
«Співвідношення боргу до ВВП фактично відновило висхідну траєкторію», — заявив Емре Тіфтік, директор з досліджень сталого розвитку IIF, на прес-конференції.
«Зокрема, це зростання відбувається після семи кварталів поспіль зниження боргових коефіцієнтів і переважно відображає послаблення інфляційного тиску».

Прогноз

IIF прогнозує, що з урахуванням поміркування тиску на зарплати та ціни (навіть якщо не до цільових рівнів) співвідношення боргу до випуску перевищить 337% до кінця року.
Експерти та політики останніми місяцями попереджають про зростання рівня боргу, який може змусити країни, корпорації та домогосподарства затягнути пояси, скоротити витрати та інвестиції, що, у свою чергу, гальмуватиме зростання та погіршуватиме рівень життя.

Країни-лідери за темпами зростання

Понад 80% останнього накопичення боргу припало на розвинені країни, причому найбільше зростання зафіксовано в США, Японії, Великої Британії та Франції.
Серед ринків, що розвиваються, найбільші прирости спостерігалися в найбільших економіках — Китаї, Індії та Бразилії.
«Вперше за тривалий час тенденції на ринках, що розвиваються, виглядають кращими, ніж на розвинених», — зазначив Тодд Мартінес, співкерівник команди суверенних рейтингів Америки в Fitch Ratings, яка спонсорувала звіт IIF.
«Розвинені ринки після пандемії повертаються до передкризових фіскальних позицій повільніше, ніж країни EM, а багатьох із них ще й вдарила енергетична криза через війну в Україні».
Звіт виявив, що борг домогосподарств до ВВП на ринках, що розвиваються, досі перевищує передковідні рівні, переважно через Китай, Корею та Таїланд. Водночас аналогічний показник на зрілих ринках упав до найнижчого рівня за два десятиліття за перші шість місяців року.
«Добра новина в тому, що боргове навантаження на споживачів залишається переважно керованим. Якщо інфляційний тиск триватиме, стан балансів домогосподарств, особливо в США, слугуватиме подушкою проти подальших підвищень ставок ФРС», — сказав Тіфтік.
За матеріалами:
Forbes.ua
