Світ
ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік
Глобальна економіка в першому півріччі виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, особливо на багатьох ринках, що розвиваються, а також у США. Тарифи Трампа ще не «вдарили» по світовій торгівлі на повну.
Про це йдеться у вересневому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Що підтримувало економіку

Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення — до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні. На 2026 рік прогноз збережено на рівні 2,9%. У 2024 році глобальна економіка зросла на 3,3%.
Промислове виробництво та торгівля підтримувалися завдяки завчасному накопиченню запасів перед підвищенням тарифів.
Сильні інвестиції, пов’язані з штучним інтелектом, сприяли покращенню результатів у США, а фіскальна підтримка в Китаї компенсувала негативний вплив торговельних обмежень і слабкості ринку нерухомості.
Двосторонні тарифні ставки США зросли майже для всіх країн з травня. Загальна ефективна тарифна ставка США досягла приблизно 19,5% наприкінці серпня, що є найвищим показником з 1933 року.
Повний ефект від підвищення тарифів ще не проявився, багато змін впроваджуються поступово, а компанії частково компенсують зростання тарифів за рахунок маржі, — але він стає дедалі помітнішим у споживчих витратах, ринках праці та споживчих цінах.

Прогноз інфляції

ОЕСР прогнозує інфляцію в країнах G20 у 2025 році на рівні 3,4%, у 2026 році — 2,9%. Червневі прогнози становили 3,6% і 3,2% відповідно.
Організація очікує уповільнення зростання економіки США 2025 року до 1,8%, 2026 року — до 1,5%. У 2024 році американський ВВП зріс на 2,8%. Інфляція в Штатах, як очікується, прискориться з 2,5% у 2024 році до 2,7% у 2025 році та 3% у 2026 році.
Прогноз зростання економіки єврозони на поточний рік підвищено на 0,2 процентного пункту, до 1,2%, на наступний рік — знижено на аналогічну величину, до 1%. Прогнози збільшення ВВП Німеччини на 2025 і 2026 роки знижено на 0,1 п.п., до 0,3% і 1,1%.
Економіка Японії, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте у 2025 і 2026 роках на 1,1% і 0,5% відповідно (попередні прогнози — 0,7% і 0,4%), ВВП Китаю — на 4,9% і 4,4% (4,7% і 4,3%), Індії — на 6,7% і 6,2% (6,3% і 6,4%), Бразилії — на 2,3% і 1,7% (2,1% і 1,6%).
ОЕСР підтвердила прогноз зростання економіки рф у 2025 році на рівні 1%, у 2026 році — на рівні 0,7%. Водночас оцінку інфляції в рф на поточний рік знижено до 8,5%, на 2026 рік — до 4,9%.
Організація відзначила наявність значної невизначеності в глобальних економічних процесах, що впливає на прогнози.
Зокрема, до таких ризиків належать подальше підвищення двосторонніх тарифів, наростання інфляційного тиску, а також загрози збільшення дефіцитів держбюджетів.
Окремою небезпекою для фінансових ринків є можлива переоцінка вартості криптоактивів.
«З іншого боку, зменшення торговельних обмежень або швидший розвиток і впровадження технологій штучного інтелекту можуть посилити перспективи зростання», — наголосили в ОЕСР.
За матеріалами:
Forbes.ua
