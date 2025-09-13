Аналітики знизили прогноз зростання ВВП України на 2025−2026 роки
У 2025 році ВВП України зросте на 2%, а у 2026-му — на 2,8%. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,9% та 3,2% відповідно.
Про це свідчить економічний прогноз на 2025−2026 роки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з German Economic Team (GET).
Чому прогноз погіршився
Як зазначають аналітики, основною причиною стало слабше, ніж очікувалося, зростання у сільському господарстві, промисловості та транспорті.
Водночас на другу половину року прогнозують прискорення завдяки швидшому розвитку промисловості й торгівлі.
Загальне відновлення, однак, стримує активна фаза війни. Аналітики очікують, що у 2026 році інтенсивність бойових дій зменшиться, що призведе до зростання ВВП на 2,8%.
Інфляція
Прогнозується, що у 2025 році інфляція складе 13,2%, а вже у 2026-му знизиться до 6,7%.
За словами провідного експерта ІЕД Віталія Кравчука, ціновий тиск на деякі продукти харчування у другій половині 2025 року послабшає.
«У 2026-му очікується зниження тиску витрат на інфляцію, відновлення попиту прогнозується помірним. Зростання цін на опалення та газ, яке, ми припускаємо, відбудеться, збільшить показник споживчої інфляції», — йдеться у прогнозі.
Ключові показники та виклики:
- Дефіцит поточного рахунку: 11,8% ВВП у 2025-му, 17,9% у 2026-му через зменшення експорту зернових і збільшення імпорту військової та енергетичної техніки.
- Державний борг: наближається до 100% ВВП, частково через нові позики в межах інструменту ERA від країн G7.
- Дефіцит фінансування: у 2026 році може скласти $10−15 млрд. МВФ наразі не передбачає додаткових коштів, а рішення щодо використання заморожених російських активів в ЄС ще не ухвалене.
- Інші виклики: кадровий дефіцит і логістичні проблеми залишаються ключовими бар’єрами для бізнесу.
Нагадаємо, у Dragon Capital прогнозують, до кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$.
У 2025 році зростання ВВП України сповільниться до 2% або навіть нижче. Базовий прогноз на 2026 рік становить 1,5%. Інфляція на кінець 2025 року очікується на рівні 9,3%.
