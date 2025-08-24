Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності — Finance.ua

Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності Сьогодні 08:16 — Казна та Політика

Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності

На початку незалежності Україну накрила рекордна інфляція — яйця в магазинах зросли до десятків тисяч карбованців. З того часу країна пройшла шлях від хаотичного зростання інфляції до відносної стабільності. Однак війна в Україні знову повернула інфляційні виклики.

Рік гіперінфляції — 1993

Гіперінфляція — це вид інфляції, що характеризується високими темпами зростання споживчих цін, які перевищують 50% на місяць. Гіперінфляція виникає через переповнення грошовими знаками грошового обігу, й це призводить до розбалансування економіки.

У 1993 року, коли Україна лише 2 роки була незалежною країною, відбувся колосальний стрибок цін.

Гіперінфляція становила 10 155%, що вважається рекордним показником. Сама ж українська економіка тоді просіла на 14,2%. Основною причиною гіперінфляції стало відсутність реформ.

Відомо, що у грудні 1993 року хліб подорожчав із 33 карбованців до 200 карбованців, молоко — з 79 карбованців до 4665 карбованців, а десяток яєць подорожчали із 344 карбованців до понад 33 тисяч карбованців.

Економіст Андерс Аслунд у книзі «Як Україна побудувала демократію і ринкову економіку» пише, що український уряд не вдавався до «шокової терапії», як це було спочатку у Польщі, а потім у рф.

Натомість Україна видавала масові рублеві кредити та бюджетні субсидії для економіки та сільського господарства.

У той час, уряд намагався обмежити продаж за допомогою нормування та врегулювання цін, а експорт — шляхом адміністративних обмежень.

Саме завдяки грошовій реформі у 1996 році, що запровадила власну українську валюту — гривню, інфляцію в країні знизилася до 40%, а у 1997 році — до 10%.

Нульові роки — початок стабілізації

Якщо у 2000 році інфляція все ще становила 25,8%, то у 2001 році вона знизилася до 6,1%, повідомляє Гривня.

А у 2002 році взагалі відбулася дефляція (-0,6%), тобто зниження рівня цін в економіці й підвищення купівельної спроможності національної валюти.

Таким чином, періодично, з 2003 року по 2013 рік інфляція то прискорювалася, то знижувалася.

Наприклад, 2012 рік Україна знову закінчила з дефляцією у 0,2%, а у 2013 році інфляція була на мінімальному рівні від початку незалежності — 0,5%.

Війна та її вплив у 2014 році

У рік, коли рф окупувала Республіку Крим та почала окупацію Донецької та Луганської областей, інфляція в Україні почала рекордно зростати.

Відтак, зростання цін склало у 2014 році 24,9%, а у 2015 році — 43,3%.

Рівень інфляції почав знижуватися лише у 2016 році — до 12,4%. У період від 2019 по 2020 роки її рівень не перевищував 5%.

Натомість у рік перед початком повномасштабного вторгнення інфляція становила вже 10%.

Повномасштабне вторгнення у 2022 році та сьогодення

За даними НБУ , у 2022 році інфляція прискорилася до 26,6%. Таке прискорення було пов’язане насамперед з наслідками повномасштабного вторгнення, зокрема руйнування підприємств, інфраструктури, порушення виробництва, зростання виробних витрат бізнесу тощо.

Водночас у 2023 році інфляція рекордно сповільнилася до 5,1%, що було зумовлено заходами регулятора щодо стійкості валютного ринку, а отже, зниження інфляційного тиску. Відтак, відбулося обмеження зростання цін на товари з імпортною складовою.

У 2024 році інфляція знову зросла до 12%. Як пояснилися в НБУ , це відбулося через невисокі врожаї, що вплинули на подорожчання продуктів харчування та збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці.

Нагадаємо, у червні інфляція в Україні знизилася до 14,3% у річному вимірі із 15,9% у травні, ціни зросли на 0,8% за місяць. Спад відбувається повільніше, ніж очікували у НБУ.

