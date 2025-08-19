Інфографіки змін: проєкт до Дня Незалежності України — Finance.ua

Інфографіки змін: проєкт до Дня Незалежності України
Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.
Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності. Редакція Finance. uaвирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.
Щодня протягом тижня ми публікуватимемо «Інфографіки змін» в яких ви зможете побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні.
Сьогодні розповідаємо про міжнародні компанії, які десятиліттями інвестують в Україну.
