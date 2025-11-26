0 800 307 555
ШІ, що працює в Excel: Anthropic представила Claude Opus 4.5

Anthropic представила оновлену модель Claude Opus 4.5 з покращеннями для Excel та офісних задач.
Про це йдеться в блозі компанії.

Що відомо

Anthropic представила оновлену флагманську модель Claude Opus 4.5 — версію, яка зосереджена на покращенні офісних задач, роботі з інтерфейсами та точнішій взаємодії з електронними таблицямиКомпанія заявляє, що модель демонструє один із найкращих результатів у тестах, пов’язаних із Microsoft Excel.
Оновлення стосуються не лише самої моделі. Anthropic розширила доступність інструментів, що працюють разом з Opus. Розширення Claude for Chrome стало доступним усім користувачам тарифу Max, а нова функція infinite chat зняла обмеження контекстного вікна для платних акаунтів — модель тепер працює з великими файлами та довгими діалогами без втрати контексту.
Claude for Excel також отримав ширше охоплення, тепер інструмент доступний користувачам Max, Team і Enterprise. Чат-бот вбудовується у бічну панель Excel і підтримує роботу зі зведеними таблицями, графіками та завантаженням файлів. За даними Anthropic, тести показали 20% покращення точності та 15% вищу ефективність.
Opus 4.5 стійкіша до prompt-injection атак, оптимізує власні процеси та робить менше помилок. Anthropic називає її найбезпечнішою моделлю компанії, яка за внутрішніми оцінками випереджає Google Gemini 3 Pro. Модель вже доступна у застосунках Anthropic та через API. Для розробників вартість стартує від $5 за мільйон токенів.
За матеріалами:
vctr.media
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
