Український автопарк старішає: в яких регіонах зосереджені найстаріші та наймолодші авто

У жовтні 2025 року середній вік легкових авто на внутрішньому ринку України становив 16,4 року. Це трохи більше, ніж у вересні, коли показник становив 16,0 років. Для порівняння середній вік авто у країнах ЄС становить близько 12 років.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Регіональні відмінності

Регіональний розподіл показує значну нерівномірність автопарку. Наймолодші авто зосереджені у місті Києві з показником 11,2 року. Різниця з національним показником становить понад п’ять років.
Після столиці йдуть прикордонні регіони Львівська область з показником 14,5 року та Закарпатська область з показником 14,6 року. Близькість до кордону та логістичні потоки, якими надходить більшість уживаних авто з Європи із середнім віком 8,4 року, роблять місцеву вторинну пропозицію свіжішою.
Помірно оновлений автопарк зафіксовано у Дніпропетровській області та Київській області. У цих регіонах середній показник становив 15,5 року, що відповідало загальноукраїнському рівню за попередній місяць.
Найстаріші автомобілі

Найстаріший автопарк зберігається у регіонах, де економічна ситуація та рівень безпеки залишаються найскладнішими. Найвищі показники зафіксовано у Донецькій області з середнім віком 19,4 року та Херсонській області з показником 19,0 року.
Такі значення, що наближаються до 20 років, демонструють низькі темпи оновлення автопарку на територіях, які постраждали від бойових дій. До групи найстаріших також входять Сумська область із середнім віком 17,2 року та Черкаська область із показником 17,0 року.

Динаміка продажів у жовтні

Середній вік авто, перепроданих на внутрішньому ринку у жовтні, становив 16,4 року. Зростання показника на 0,4 року порівняно з вереснем підтверджує активніший продаж старих та доступних машин.
Цікавим індикатором є статистика продажів через державний сервіс Дія. Автомобілі, продані повністю в цифровому форматі, були навіть старішими за загальний середній показник — 16,8 року.
«Це підтверджує, що спрощення бюрократії торкнулося не лише нових, а й найстаріших машин, і власники активно використовують цифрові інструменти для легалізації та переоформлення вікового транспорту», — кажуть експерти.
Авто
