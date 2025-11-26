ChatGPT запускає shopping research для персоналізованого пошуку товарів онлайн Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

OpenAI представила нову функцію в ChatGPT під назвою shopping research, яка повністю змінює підхід до вибору товарів онлайн. Замість того, щоб переглядати десятки сайтів, користувачі можуть просто описати свої потреби, а ChatGPT за кілька хвилин сформує персоналізований гід для покупок.

Функція вже доступна для всіх тарифних планів — від Free до Pro.

Що таке shopping research у ChatGPT

Новий інструмент shopping research перетворює пошук товарів на діалог. Достатньо написати запит, наприклад, «Підбери найтихіший бездротовий пилосос для маленької квартири» або «Допоможи вибрати між цими трьома велосипедами». ChatGPT поставить уточнювальні питання, здійснить глибокий аналіз і надасть список найкращих варіантів.

Функція використовує актуальні джерела, аналізує відгуки, характеристики, наявність та ціни, а також враховує попередні розмови й уподобання користувача.

Для кого створено shopping research

Сотні мільйонів користувачів щодня звертаються до ChatGPT для вибору товарів, і нова функція shopping research спеціально розроблена для складних рішень, які потребують врахування бюджету, технічних характеристик, дизайну, зручності та порівняння кількох варіантів.

Найкраще вона проявляє себе в таких категоріях, як електроніка, засоби для краси й догляду, товари для дому й саду, кухонна техніка та аксесуари, а також спорт і активний відпочинок.

