Клієнти Trump Mobile місяцями чекають на обіцяний «золотий» смартфон за $100

Технології&Авто
178
Мобільний телефон T1, анонсований синами Дональда Трампа, не вийшов у обіцяний термін. Пристрій, який рекламували як «Зроблено в США», мав з’явитися у серпні, але його випуск знову перенесено на «початок грудня».
Про це повідомляє NBC News.
Як повідомили NBC News, журналісти здійснили п’ять дзвінків до служби підтримки, однак компанія Trump Mobile не надала жодних пояснень щодо затримки. Оператор кол-центру лише згадав призупинення роботи уряду як причину.
У жовтні оператор обіцяв дату відправки 13 листопада, але вона була пропущена.
Також виникли питання до дизайну, адже початкові фотографії на сайті показували три камери та згодом у соцмережах з’явилося зображення іншого дизайну. Видання The Verge припустило, що це відредагований дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra.
Компанія Spigen, виробник чохлів, навіть пригрозила судом через використання її зображень.
Також варто зазначити, що невдовзі після анонсу з вебсайту Trump Mobile видалили обіцянку «Зроблено в США». Тепер компанія стверджує, що телефон лише «втілено в життя прямо тут, у США».
Інсайдери галузі висловлюють скептицизм та вважають неможливим виготовити американський смартфон так швидко. Тодд Вівер, виробник єдиного американського смартфона, зауважив, що цей процес є дуже складним і на розробку телефону пішло шість років.
Водночас Trump Mobile продовжує збирати $100 депозиту на телефон T1. При цьому конкретний місяць випуску вже не вказується. Натомість компанія продає інші пристрої, а саме відновлені iPhone та телефони Samsung.
Ні Trump Mobile, ні «Trump Organization» не відповіли на запити NBC News про коментарі.
