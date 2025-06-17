Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон — Finance.ua

Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон Сьогодні 18:38 — Технології&Авто

Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон, interestingengineering.com

Сім’я президента США Дональда Трампа виходить на ринок мобільного зв’язку з новим брендом Trump Mobile. Сервіс працюватиме на базі вже наявної інфраструктури американських операторів, а основний акцент роблять на тому, що техніка «виготовлена в Америці».

Про це пише Bloomberg

«Ми співпрацюємо з найкращими фахівцями в галузі, щоб справжні американці отримували справжню цінність від своїх мобільних операторів», — прокоментував новий проєкт Дональд Трамп-молодший.

Зазначимо, що він разом із братом Еріком Трампом є виконавчими віце-президентами Trump Organization, яка й запускає новий продукт.

Сервіс Trump Mobile базуватиметься на потужностях одразу трьох великих операторів: T-Mobile, Verizon та AT&T, що дозволить охопити широку аудиторію користувачів по всій країні.

Тариф бренду Trump Mobile отримав назву «47 Plan» і коштуватиме $47.45/місяць на честь «45-го і 47-го президента».

Він пропонує безлімітні розмови та текстові повідомлення з 20 ГБ високошвидкісного інтернету. Абоненти також отримають такі переваги, як доступ до телемедицини, допомога на дорозі через Drive America та послуги захисту пристроїв.

У рамках запуску компанія також представила власний мобільний телефон під назвою Trump T1. Це буде «елегантна золота» модель смартфона, що працює на базі Android. Ціна новинки — 499 доларів.

Бізнес і політика знову перетнулися

Родина Трампів, яка відома своїми готелями, нерухомістю та гольф-курортами, за останні роки розширилася й у цифровому напрямі — зокрема запустивши власну соцмережу, криптовалютні ініціативи, а тепер — і мобільний зв’язок. Це вчергове посилює питання про вплив приватного бізнесу на політичні амбіції Трампа.

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Як пише Bloomberg, розширення бізнес-інтересів родини Трампів може знову викликати дискусії щодо етичності поєднання комерційної діяльності з державною службою. На відміну від попередників, Трамп під час перебування на посаді не передавав свої активи до «сліпого трасту» (blind trust) із незалежним управлінням. Його компаніями фактично керують два сини, і вони охоплюють сфери, які перетинаються з державною політикою.

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, президент формально не зобов’язаний позбавлятися активів або передавати їх під зовнішній контроль, на відміну від, наприклад, міністрів чи керівників держустанов. Однак із часу ухвалення відповідного закону в 1978 році всі президенти — крім Трампа — добровільно дотримувалися цих норм.

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