Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон — Finance.ua
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Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон

Технології&Авто
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Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон
Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон, interestingengineering.com
Сім’я президента США Дональда Трампа виходить на ринок мобільного зв’язку з новим брендом Trump Mobile. Сервіс працюватиме на базі вже наявної інфраструктури американських операторів, а основний акцент роблять на тому, що техніка «виготовлена в Америці».
Про це пише Bloomberg.
«Ми співпрацюємо з найкращими фахівцями в галузі, щоб справжні американці отримували справжню цінність від своїх мобільних операторів», — прокоментував новий проєкт Дональд Трамп-молодший.
Зазначимо, що він разом із братом Еріком Трампом є виконавчими віце-президентами Trump Organization, яка й запускає новий продукт.
Сервіс Trump Mobile базуватиметься на потужностях одразу трьох великих операторів: T-Mobile, Verizon та AT&T, що дозволить охопити широку аудиторію користувачів по всій країні.
  • Тариф бренду Trump Mobile отримав назву «47 Plan» і коштуватиме $47.45/місяць на честь «45-го і 47-го президента».
  • Він пропонує безлімітні розмови та текстові повідомлення з 20 ГБ високошвидкісного інтернету. Абоненти також отримають такі переваги, як доступ до телемедицини, допомога на дорозі через Drive America та послуги захисту пристроїв.
У рамках запуску компанія також представила власний мобільний телефон під назвою Trump T1. Це буде «елегантна золота» модель смартфона, що працює на базі Android. Ціна новинки — 499 доларів.
Трамп запускає послугу стільникового зв’язку Trump Mobile і «золотий» смартфон

Бізнес і політика знову перетнулися

Родина Трампів, яка відома своїми готелями, нерухомістю та гольф-курортами, за останні роки розширилася й у цифровому напрямі — зокрема запустивши власну соцмережу, криптовалютні ініціативи, а тепер — і мобільний зв’язок. Це вчергове посилює питання про вплив приватного бізнесу на політичні амбіції Трампа.
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Як пише Bloomberg, розширення бізнес-інтересів родини Трампів може знову викликати дискусії щодо етичності поєднання комерційної діяльності з державною службою. На відміну від попередників, Трамп під час перебування на посаді не передавав свої активи до «сліпого трасту» (blind trust) із незалежним управлінням. Його компаніями фактично керують два сини, і вони охоплюють сфери, які перетинаються з державною політикою.
Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, президент формально не зобов’язаний позбавлятися активів або передавати їх під зовнішній контроль, на відміну від, наприклад, міністрів чи керівників держустанов. Однак із часу ухвалення відповідного закону в 1978 році всі президенти — крім Трампа — добровільно дотримувалися цих норм.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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