Сучасні автомобілі стають дедалі технологічнішими, але разом із новими цифровими функціями зростають і ризики для їхньої безпеки. Машини перетворюються на програмно керовані транспортні засоби (SDV), у яких дедалі більше систем залежить від спільного програмного забезпечення. За результатами дослідження компанії QNX, більшість автомобільних експертів очікують масштабних кібератак на транспорт у найближчі три роки.

Про це пише Interia Motoryzacja.

Кібербезпека як слабке місце сучасних авто

Компанія QNX із Канади, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для цифрових панелей приладів і систем допомоги водієві, опитала фахівців автомобільної галузі. Майже половина респондентів (47%) назвали прогалини в кібербезпеці однією з головних загроз для розвитку цифрових автомобілів у найближчі 5−10 років.

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На тлі цих ризиків зростає і ринок автомобільної кібербезпеки. У 2026 році його обсяг оцінюють у $8,8 млрд, а до середини десятиліття прогнозують збільшення до $24 млрд.

Одна з основних проблем — об’єднання багатьох автомобільних функцій в одному центральному комп’ютері.

Раніше мультимедійні системи та електроніка, відповідальна за безпеку, працювали на окремих пристроях.

Тепер вони часто використовують спільну платформу.

Через це збій у розважальному програмному забезпеченні потенційно може вплинути навіть на гальма або кермове управління.

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Директор з інженерії QNX Філіп Гетчер пояснює ситуацію на прикладі звичайного комп’ютера, який може зависнути через одночасну роботу великої кількості програм. В автомобілі подібне перевантаження систем під час руху може мати значно серйозніші наслідки.

Водночас ускладнення електроніки та зростання вартості автомобілів створюють попит на простіші й доступніші моделі. Частина покупців не потребує великої кількості цифрових функцій і віддає перевагу недорогому транспорту для щоденного використання.