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Toyota відкликає понад 220 тисяч авто у США

Технології&Авто
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Відкликання стосується деяких автомобілів Toyota Sienna Hybrid, випущених у період з 2022 року до 2026 року
Відкликання стосується деяких автомобілів Toyota Sienna Hybrid, випущених у період з 2022 року до 2026 року
Японський автовиробник Toyota відкликає у Сполучених Штатах 228 367 автомобілів через те, що спинки сидіння можуть не фіксуватися належним чином під час аварії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Які автомобілі Toyota потрапили під відкликання

Відкликання стосується деяких автомобілів Toyota Sienna Hybrid, випущених у період з 2022 року до 2026 року, зазначив регулятор.
У NHTSA поінформували, що під час певних лобових зіткнень сила удару може призвести до від’єднання спинки сидіння із зафіксованого положення, що не забезпечить належного утримання пасажирів і підвищить ризик отримання травм.
Дилери безкоштовно оновлять програмне забезпечення або замінять спинки сидінь, залежно від комплектації автомобіля, додали в адміністрації.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Toyota та Lexus оголосили відкликання 617 автомобілів 2026 модельного року у США через потенційно небезпечний дефект передньої підвіски. Проблема стосується алюмінієвих поворотних кулаків, які за певних умов можуть тріснути або зламатися. У найгіршому випадку це здатне призвести до часткової або повної втрати контролю над автомобілем.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
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