Tesla хоче заробляти на ШІ більше, ніж на автомобілях

Tesla прагне збільшити доходи від штучного інтелекту та автономного водіння, тоді як китайські й традиційні автовиробники прискорюють розробку власних технологій. Одним із головних джерел майбутнього прибутку компанії може стати система Full Self-Driving (FSD), яку Tesla пропонує за підпискою.

Про це пише Financial Times.

Попри назву, FSD поки не забезпечує повністю автономного керування: водій повинен залишатися за кермом і стежити за дорогою. Водночас технологія набирає популярності.

За даними Tesla, понад 75% нових автомобілів компанії, проданих у Північній Америці, оснащені версією FSD із наглядом водія. У світі кількість активних підписок на систему сягнула 1,7 млн — на 67% більше, ніж роком раніше.

Як підписка на FSD може змінити бізнес Tesla

Аналітики вважають, що розвиток програмного забезпечення може суттєво змінити бізнес-модель Tesla. На відміну від продажу автомобілів, підписки забезпечують регулярні надходження коштів.

За оцінкою технологічного аналітика Дена Айвза, якщо компанія збільшить частку клієнтів із підпискою FSD із нинішніх 10−15% до приблизно 50%, це може суттєво змінити її фінансові показники.

Китайські та традиційні автовиробники посилюють конкуренцію

Водночас Tesla стикається зі зростанням конкуренції. Минулого року китайська BYD випередила її та стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Китайська Xpeng також розробляє власні технології автономного водіння та працює над отриманням дозволу на їх використання в Європейському Союзі.

Традиційні автовиробники, зокрема General Motors, BMW і Mercedes-Benz, теж інвестують у системи допомоги водієві та автономне керування.

Чому Tesla потрібні дозволи регуляторів

Поширення таких технологій залежить від регуляторних дозволів. Tesla вже отримала схвалення для версії FSD із наглядом водія в Нідерландах і кількох інших європейських країнах, але продовжує домагатися ширшого дозволу на рівні ЄС. Повністю автономна версія системи поки не отримала відповідного схвалення.