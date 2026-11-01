Tesla хоче заробляти на ШІ більше, ніж на автомобілях

Tesla прагне збільшити доходи від штучного інтелекту та автономного водіння, тоді як китайські й традиційні автовиробники прискорюють розробку власних технологій. Одним із головних джерел майбутнього прибутку компанії може стати система Full Self-Driving (FSD), яку Tesla пропонує за підпискою.
Про це пише Financial Times.
Попри назву, FSD поки не забезпечує повністю автономного керування: водій повинен залишатися за кермом і стежити за дорогою. Водночас технологія набирає популярності.
За даними Tesla, понад 75% нових автомобілів компанії, проданих у Північній Америці, оснащені версією FSD із наглядом водія. У світі кількість активних підписок на систему сягнула 1,7 млн — на 67% більше, ніж роком раніше.
Як підписка на FSD може змінити бізнес Tesla
Аналітики вважають, що розвиток програмного забезпечення може суттєво змінити бізнес-модель Tesla. На відміну від продажу автомобілів, підписки забезпечують регулярні надходження коштів.
За оцінкою технологічного аналітика Дена Айвза, якщо компанія збільшить частку клієнтів із підпискою FSD із нинішніх 10−15% до приблизно 50%, це може суттєво змінити її фінансові показники.
Китайські та традиційні автовиробники посилюють конкуренцію
Водночас Tesla стикається зі зростанням конкуренції. Минулого року китайська BYD випередила її та стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Китайська Xpeng також розробляє власні технології автономного водіння та працює над отриманням дозволу на їх використання в Європейському Союзі.
Традиційні автовиробники, зокрема General Motors, BMW і Mercedes-Benz, теж інвестують у системи допомоги водієві та автономне керування.
Чому Tesla потрібні дозволи регуляторів
Поширення таких технологій залежить від регуляторних дозволів. Tesla вже отримала схвалення для версії FSD із наглядом водія в Нідерландах і кількох інших європейських країнах, але продовжує домагатися ширшого дозволу на рівні ЄС. Повністю автономна версія системи поки не отримала відповідного схвалення.
Додаткові можливості для розвитку ШІ може відкрити потенційне об’єднання Tesla зі SpaceX. За словами Ілона Маска, компанії вивчають таку можливість. Об’єднання могло б прискорити розробки у сфері штучного інтелекту, виробництва та матеріалів, однак водночас посилило б ризики для обох бізнесів.