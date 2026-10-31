Електрична вантажівка Tesla Semi загорілася на автомагістралі I-880 у місті Гейвард, Каліфорнія.

Інцидент стався без ДТП та участі інших транспортних засобів, а водій встиг самостійно залишити машину і не постраждав.

Через пожежу Каліфорнійський дорожній патруль CHP перекрив автомагістраль I-880 в обох напрямках. Причиною таких заходів назвали можливу небезпеку від диму, який міг містити шкідливі хімічні речовини.

Літій-іонна батарея Tesla Semi горіла настільки довго, що рух трасою в південному напрямку залишався перекритим близько 10 годин. Спочатку припускали, що займання акумулятора може тривати від 15 до 18 годин, однак пожежникам вдалося впоратися швидше.

Водій розповів поліцейським, що вантажівка загорілася, але причину займання він не знає. Оскільки зіткнення не було, точне джерело пожежі наразі не встановлене.

Схожий випадок

Схожий випадок із Tesla Semi стався у серпні 2024 року на автомагістралі I-80 поблизу Emigrant Gap. Тоді вантажівка з’їхала з дороги, врізалася у дорожній стовпчик і дерево, після чого загорілася батарея. Під час гасіння використали близько 190 000 літрів засобу для гасіння, а смуги руху залишалися закритими до 15 годин.