Як водії ризикують зіпсувати зимові шини ще до морозів

Раннє перевзування може не лише скоротити термін служби покришок, а й негативно вплинути на безпеку руху.

Про основні ризики використання зимової гуми в теплу погоду розповідають журналісти MMR.net.ua

Зимові шини розроблені для експлуатації за низьких температур. Завдяки спеціальному складу гумової суміші вони зберігають еластичність у холодну погоду, забезпечуючи необхідне зчеплення з дорожнім покриттям. Водночас за температури +10…+15°C така гума стає надмірно м’якою, що прискорює її зношування під час руху теплим асфальтом.

Використання зимових шин у невідповідних температурних умовах може скоротити їхній ресурс на 20−30%. Якщо за нормальної експлуатації якісні покришки здатні прослужити три-чотири сезони, то регулярні поїздки теплими дорогами можуть суттєво зменшити цей термін. Крім того, протектор нерідко зношується нерівномірно.

Ще однією проблемою стає погіршення зчеплення з дорогою. Через м’якість гумової суміші та особливості конструкції протектора зимові шини на теплому сухому або мокрому асфальті можуть поступатися літнім за ефективністю гальмування. За окремими оцінками, різниця в довжині гальмівного шляху здатна сягати 10−15%, хоча фактичні показники залежать від моделі шин, температури та стану дорожнього покриття.

Особливу увагу варто приділяти поведінці автомобіля під час дощу. Зимові покришки мають численні ламелі та спеціальні канавки, призначені насамперед для роботи на снігу й холодному дорожньому покритті. На теплому мокрому асфальті вони не завжди забезпечують таку саму ефективність, як якісні літні шини. Водночас стійкість до аквапланування залежить від конкретного малюнка протектора, його глибини та швидкості руху.

Передчасне встановлення зимових шин також може позначитися на економічності автомобіля. М’якша гумова суміш і особливості протектора здатні збільшувати опір коченню, через що двигуну потрібно витрачати більше енергії для підтримання швидкості. За оцінками, наведеними в матеріалі, додаткові витрати пального можуть становити 3−7%, хоча цей показник суттєво залежить від характеристик покришок та умов експлуатації.

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Окремим питанням залишається безпека дорожнього руху. Якщо шини не відповідають фактичним погодним умовам, це може негативно вплинути на керованість автомобіля, особливо під час екстреного гальмування або різких маневрів. Водночас сам факт використання зимових шин у теплу погоду не означає автоматичної вини водія у ДТП чи відмови страхової компанії у виплаті компенсації.

Фахівці рекомендують орієнтуватися не лише на календар, а передусім на температуру повітря та прогноз погоди. Поширеним орієнтиром для переходу на зимові шини є стійке зниження середньодобової температури приблизно до +7°C. Однак якщо найближчими днями прогнозують заморозки, сніг або ожеледицю, відкладати заміну гуми не варто.