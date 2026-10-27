Apple представила новий iPad mini з OLED-дисплеєм і A20 Pro

Новий iPad mini буде доступний у кольорах Midnight та Starlight

Apple представила новий iPad mini з OLED-дисплеєм і процесором A20 Pro. Планшет отримав тонший і легший корпус, а також поліпшений захист від води та пилу. Попередні замовлення стартують 28 жовтня, а ціна починається від $699.

Новий iPad mini отримав OLED-дисплей і тонший корпус

Новий планшет отримав більший 8,5-дюймовий Super Retina XDR OLED-дисплей, який також доступний з опцією нанотекстури, як в iPad Pro, та має вдвічі вищу пікову яскравість порівняно з попереднім поколінням — 1200 ніт.

Попри більший екран, сама новинка стала меншою та портативнішою, завтовшки всього 5,4 міліметра. Він також має захист від води та пилу за стандартом IP57.

Процесор A20 Pro забезпечує швидшу роботу ШІ та графіки

За продуктивність у новому iPad mini відповідає 2-нанометровий процесор A20 Pro. Завдяки 7-ядерному графічному процесору з нейронними прискорювачами в кожному ядрі планшет забезпечує до 4,5 разів швидшу роботу штучного інтелекту, ніж у попередника. Водночас новітня графічна архітектура, включно з динамічним кешуванням, апаратно-прискореним затіненням сітки та трасуванням променів, забезпечила в 2,7 раза вищу продуктивність графіки.

Конфігурація з 512 ГБ пам’яті оснащена двома 16-ядерними нейронними процесорами, які забезпечують удвічі вищу обчислювальну потужність порівняно з попереднім поколінням. Це пришвидшує виконання завдань у таких застосунках, як Draw Things і Detail. A20 Pro також забезпечує більш ніж удвічі вищу пропускну здатність уніфікованої пам’яті.

На додачу до цього, новий iPad mini отримав мережевий чип Apple N1 для роботи з Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread, а також модем C2, який забезпечує до 50% вищу швидкість передачі стільникових даних та кращу енергоефективність порівняно з попереднім поколінням.

Крім того, новий iPad mini отримав акустичний дисплей Acoustic Display і низькочастотні динаміки, які забезпечують глибші баси та вищу гучність. Високочастотні динаміки розмістили між склом і алюмінієвим корпусом.

Доповнює оновлення 12-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage, яку перенесли на бічний край корпусу для альбомної орієнтації. Таке розташування зручніше для відеодзвінків. Основна ширококутна камера на 12 МП підтримує Smart HDR 4 і записує відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів/с.

Ціна та доступність нового iPad mini