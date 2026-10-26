Starlink змінює вартість і назви бізнес-тарифів з 1 листопада

З 1 листопада 2026 року зміниться вартість послуг супутникового інтернету Starlink для бізнесу та державних установ. Оновлення стосуватиметься тарифів, але обсяг доступних даних залишиться незмінним.

У Київстарі пояснюють , що зміни є частиною глобальної тарифної політики Starlink, спрямованої на розвиток супутникової інфраструктури та підвищення надійності й доступності мережі.

Які зміни передбачені

Разом із вартістю оновляться й назви двох тарифів:

Local Priority перейменують на Business («Бізнес»);

Global Priority стане Global Business («Глобальний бізнес»).

Ціна залежатиме від обраного тарифу та регіону обслуговування — в Україні чи за кордоном. Оновлені умови та вартість опублікують на сайті Київстару.

Зазначена вартість у гривні розраховується за офіційним курсом НБУ станом на 15 жовтня 2026 року — 44,9801 грн за долар — і включає ПДВ у розмірі 20%. Остаточна сума може змінитися залежно від курсу на дату виставлення рахунку.

Клієнти, які не погоджуються з новими тарифами та хочуть припинити користування послугою, мають повідомити про це Київстар до 30 жовтня 2026 року включно, відповідно до умов договору.