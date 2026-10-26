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Starlink змінює вартість і назви бізнес-тарифів з 1 листопада

Технології&Авто
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Starlink
Starlink
З 1 листопада 2026 року зміниться вартість послуг супутникового інтернету Starlink для бізнесу та державних установ. Оновлення стосуватиметься тарифів, але обсяг доступних даних залишиться незмінним.
У Київстарі пояснюють, що зміни є частиною глобальної тарифної політики Starlink, спрямованої на розвиток супутникової інфраструктури та підвищення надійності й доступності мережі.

Які зміни передбачені

Разом із вартістю оновляться й назви двох тарифів:
  • Local Priority перейменують на Business («Бізнес»);
  • Global Priority стане Global Business («Глобальний бізнес»).
Ціна залежатиме від обраного тарифу та регіону обслуговування — в Україні чи за кордоном. Оновлені умови та вартість опублікують на сайті Київстару.
Starlink змінює вартість і назви бізнес-тарифів з 1 листопада
Зазначена вартість у гривні розраховується за офіційним курсом НБУ станом на 15 жовтня 2026 року — 44,9801 грн за долар — і включає ПДВ у розмірі 20%. Остаточна сума може змінитися залежно від курсу на дату виставлення рахунку.
Клієнти, які не погоджуються з новими тарифами та хочуть припинити користування послугою, мають повідомити про це Київстар до 30 жовтня 2026 року включно, відповідно до умов договору.
З питаннями щодо нової вартості або умов обслуговування можна звернутися до персонального менеджера Київстар.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
StarlinkТехнології
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