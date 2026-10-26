Попит перевищив очікування: Apple збільшує виробництво складаного iPhone

Перший складаний iPhone ще не встиг масово з’явитися у покупців, а Apple вже планує збільшити його виробництво майже наполовину. Стартові партії смартфона швидко розкупили, а на деякі версії доведеться чекати до січня 2027 року.

За інформацією джерел у ланцюжку постачання, компанія хоче випустити близько 14 млн пристроїв протягом наступних 12 місяців замість запланованих раніше 9,7 млн. Це приблизно на 44% більше.

Причиною такого рішення став високий інтерес покупців до новинки. Перші партії смартфонів швидко розкупили після відкриття попередніх замовлень, а для деяких конфігурацій очікувані терміни доставки перенесли на січень 2027 року. Сама Apple також повідомляла про значний попит на пристрій.

Що може завадити збільшенню виробництва

Попри перегляд планів, швидко наростити постачання може бути непросто. Складаний iPhone має складнішу конструкцію, ніж звичайні моделі смартфонів Apple. Виробництво гнучких дисплеїв, шарнірів та інших спеціалізованих деталей може обмежувати кількість пристроїв, які компанія зможе випускати.

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План у 14 млн смартфонів має значний вигляд і на тлі всього ринку складаних пристроїв. У 2025 році світові постачання таких смартфонів становили близько 18,2 млн одиниць. Якщо Apple досягне запланованого обсягу, її перша складана модель займе помітну частку цього сегмента.

Аналітики очікують, що ринок складаних смартфонів надалі зростатиме. Вихід Apple може сприяти популяризації цього формату, хоча такі пристрої поки залишаються переважно преміальними через складність конструкції та високу собівартість.