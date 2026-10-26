Meta хоче об’єднати мільярди ШІ-агентів Muse в одну мережу

Meta планує об’єднати мільярди ШІ-агентів Muse в єдину мережу, щоб вони могли співпрацювати та виконувати більше завдань для людей і бізнесу. Водночас компанія стикається з проблемами конфіденційності та зростанням витрат на штучний інтелект.

Про це пише видання Gizmodo.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія прагне залучити до Muse мільярди користувачів. За його задумом, персональні ШІ-агенти не лише допомагатимуть людям, а й взаємодіятимуть між собою, щоб ефективніше виконувати завдання. Про це він розповів під час телефонної конференції за підсумками фінансового кварталу.

Meta планує швидко розширити мережу, тому наразі не збирається стягувати плату з усіх користувачів за доступ до Muse. Водночас компанія поки не розкрила подробиць про те, як саме агенти співпрацюватимуть і якими даними обмінюватимуться.

Проблеми з конфіденційністю та безпекою Muse

Ці питання викликають занепокоєння з огляду на проблеми з конфіденційністю, які супроводжували Muse від моменту запуску на початку вересня 2026 року. Один із користувачів стверджував, що агенти аналізували його приватні повідомлення без дозволу, а в іншому випадку ШІ-агент передав незнайомцю домашню адресу користувача.

Дослідники також заявляли, що система збирає та регулярно оновлює детальну інформацію про людей з оточення користувачів.

Крім того, Amazon заблокувала ШІ-агентам Muse можливість здійснювати покупки на своїй платформі через побоювання щодо обробки облікових даних і інформації про акаунти. Meta також довелося усувати критичну вразливість, яка могла дозволити зловмисникам захоплювати облікові записи користувачів.

Понад 10 мільйонів користувачів створили агентів Muse

Попри ці проблеми, компанія повідомляє про зростання популярності сервісу. За словами керівництва Meta, понад 10 мільйонів людей у США та Канаді створили персональних агентів Muse від початку вересня. Найпоширеніший сценарій використання — покупки. Понад чверть користувачів Muse здійснюють їх за допомогою сервісу, а середня сума покупки перевищує 200 доларів.

Meta збільшує витрати на штучний інтелект

Однак розширення мережі потребуватиме значних коштів. Цукерберг визнав, що робота Muse вже зараз вимагає великих обчислювальних ресурсів. За його словами, обслуговування мільярдів агентів потребуватиме ще масштабніших інвестицій.

Meta очікує, що її капітальні та інші витрати цього року становитимуть щонайменше 135 мільярдів доларів, причому значна частина коштів піде на розвиток інфраструктури штучного інтелекту. За третій квартал 2026 року, який завершився 30 вересня, компанія зафіксувала від’ємний вільний грошовий потік у розмірі 2,12 мільярда доларів.

Як Meta планує залучати додатковий капітал

Для фінансування подальшого розвитку Meta також планує змінити структуру акцій. Із 2027 року компанія має намір розподілити між наявними акціонерами новий клас акцій без права голосу в межах поділу акцій у співвідношенні два до одного. Це дасть змогу залучати додатковий капітал, не послаблюючи контролю Цукерберга над компанією.

Ще одна мета цього рішення — зберегти присутність Цукерберга в Каліфорнії, де розташована штаб-квартира Meta. Згідно з угодою з компанією, він зобов’язався залишатися в штаті протягом наступних восьми років.