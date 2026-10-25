ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США

За січень-вересень 2026 року українці придбали 37 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.



Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші в Україні вживані авто з США

За даними аналітиків, середній вік вживаних «американців», які поповнили український автопарк в цьому році, становив 6,2 року.

Найчастіше українці обирали бензинові автівки — 53% від загального імпорту.

Ще 26% припало на електромобілі, а 14% — на гібриди. Частки дизельних автомобілів і машин з ГБО становили 4% і 3% відповідно.

Ford Escape став найпопулярнішим вживаним легковиком зі США. Від початку року українці придбали 3721 такий автомобіль.

Ford Escape

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

Ford Escape — 3721 авто; Tesla Model Y — 2935 авто; Tesla Model 3 — 2715 авто;

BMW X3 — 2578 авто; Nissan Rogue — 2466 авто.

До цього Finance.ua зазначав , що від початку року українці придбали 9184 легкові автомобілі китайського походження. Це на 37% менше, ніж за січень-вересень минулого року.