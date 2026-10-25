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ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США

Технології&Авто
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Найпопулярніші вживані авто зі США
Найпопулярніші вживані авто зі США, Фото: magnific
За січень-вересень 2026 року українці придбали 37 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші в Україні вживані авто з США

За даними аналітиків, середній вік вживаних «американців», які поповнили український автопарк в цьому році, становив 6,2 року.
Найчастіше українці обирали бензинові автівки — 53% від загального імпорту.
Ще 26% припало на електромобілі, а 14% — на гібриди. Частки дизельних автомобілів і машин з ГБО становили 4% і 3% відповідно.
Ford Escape став найпопулярнішим вживаним легковиком зі США. Від початку року українці придбали 3721 такий автомобіль.
Ford Escape
Ford Escape
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:
  1. Ford Escape — 3721 авто;
  2. Tesla Model Y — 2935 авто;
  3. Tesla Model 3 — 2715 авто;
  4. BMW X3 — 2578 авто;
  5. Nissan Rogue — 2466 авто.
До цього Finance.ua зазначав, що від початку року українці придбали 9184 легкові автомобілі китайського походження. Це на 37% менше, ніж за січень-вересень минулого року.
Серед нових автівок китайського походження найбільший попит мав середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06, а серед вживаних — BYD Song L.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
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