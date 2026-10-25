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Скільки коштує перевзути автомобіль у 2026 році

Технології&Авто
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Механік змінює шини в автосервісі
Механік змінює шини в автосервісі, Фото: magnific
Своєчасне перевзування автомобіля — це насамперед питання безпеки, а не лише підготовки до зимового сезону. Журналісти видання MMR.net.ua зʼясували, скільки коштує заміна автомобільних шин в Україні.

Скільки коштує сезонний шиномонтаж

Вартість в Україні восени 2026 року залежить від кількох чинників. Насамперед це діаметр коліс, тип автомобіля, конструкція шин та перелік робіт, які виконуватимуть майстри. Також на кінцеву ціну впливають регіон, рівень сервісу та сезонний попит.
За актуальними пропозиціями українських шиномонтажних майстерень, заміна комплекту з чотирьох коліс коштує:
  • для звичайного легкового автомобіля — 800−2500 гривень;
  • для машин із невеликими колесами діаметром R13-R15 — 800−1400 гривень;
  • для авто із колесами R16-R18 — 1200−2000 гривень;
  • для великих кросоверів і позашляховиків — 1800−3000 гривень.
При цьому деякі офіційні дилери пропонують спеціальні сезонні тарифи.
Наприклад, в одній з актуальних акцій на осінь 2026 року вартість заміни чотирьох коліс із балансуванням становить від 1000 гривень для R14 до 1500 гривень для R19. Однак витратні матеріали можуть оплачуватися окремо.
Водіям також потрібно враховувати, що остаточна сума залежить від додаткових послуг.
Зокрема, під час шиномонтажу може знадобитися заміна вентилів, ремонт пошкоджених шин, встановлення нових балансувальних тягарців або перевірка стану дисків.
Тому перед початком робіт варто уточнити, чи включає оголошена ціна демонтаж, монтаж, балансування та встановлення всіх чотирьох коліс.
За матеріалами:
MMR
Авто
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