Німецький автоконцерн Mercedes-Benz та американська компанія Nvidia розширюють співпрацю у галузі автономного водіння. Компанії мають намір спільно розробляти нове покоління систем допомоги водієві, які дозволять автомобілям самостійно долати складні дорожні ситуації — від інтенсивного міського руху до проїзду перехресть і паркування.

Про це повідомляє пресслужба Nvidia.

В основі технології передбачена операційна система Mercedes MB. OS та платформа штучного інтелекту Nvidia.

Програмне забезпечення Alpamayo має навчити автомобіль краще розуміти навколишню ситуацію, оцінювати можливі ризики й обирати відповідні дії.

Наступна мета — автономне водіння четвертого рівня. Це означає, що за певних умов авто зможе виконувати всі завдання водія без потреби постійно контролювати дорожню ситуацію. У перспективі ці технології планують використовувати й у роботаксі.