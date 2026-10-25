Німецький автоконцерн Mercedes-Benz та американська компанія Nvidia розширюють співпрацю у галузі автономного водіння. Компанії мають намір спільно розробляти нове покоління систем допомоги водієві, які дозволять автомобілям самостійно долати складні дорожні ситуації — від інтенсивного міського руху до проїзду перехресть і паркування.
В основі технології передбачена операційна система Mercedes MB. OS та платформа штучного інтелекту Nvidia.
Програмне забезпечення Alpamayo має навчити автомобіль краще розуміти навколишню ситуацію, оцінювати можливі ризики й обирати відповідні дії.
Наступна мета — автономне водіння четвертого рівня. Це означає, що за певних умов авто зможе виконувати всі завдання водія без потреби постійно контролювати дорожню ситуацію. У перспективі ці технології планують використовувати й у роботаксі.
Розширене партнерство розраховане на найближче десятиліття. Коли саме нові функції з’являться в серійних автомобілях, Mercedes поки що не повідомляє.