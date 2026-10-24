Чому не варто заряджати смартфон до 100% щодня: пояснення експертів

Чи можна щодня заряджати смартфон до 100%, Фото: magnific

Багато користувачів звикли залишати смартфон на зарядці на всю ніч, щоб вранці починати день із 100% заряду. Але в довгостроковій перспективі ця звичка може нашкодити як вам, так і акумулятору смартфона.

Експерти Huffpost пояснили , до скількох відсотків краще заряджати телефон і які звички дійсно допомагають зберегти акумулятор.

Чи можна заряджати смартфон до 100%

При повному заряді акумулятор залишається під високою напругою, що прискорює хімічне старіння. Тому регулярне заряджання до 100% може скоротити термін його служби, особливо якщо смартфон постійно підключений до мережі.

За оцінкою Чао-Янга Вана, директора Центру електрохімічних двигунів Пенсильванського університету, акумулятор при постійній зарядці до 100% зношується приблизно на 10−15% швидше за весь термін служби смартфона, ніж при зарядці до 90%.

Однак це не привід назавжди відмовитися від повного заряду, адже сучасні акумулятори досить довговічні.

До скількох відсотків краще заряджати смартфон? За словами Вана, все залежить від потреб людини та зручності. Якщо попереду насичений день, тривала поїздка або подорож, коли телефон знадобиться для навігації та зв’язку, краще повністю зарядити його заздалегідь.

Однак якщо ви проводите день вдома і не плануєте активно користуватися смартфоном, достатньо зарядити його до 85−90%. Така звичка допоможе уповільнити зношування акумулятора в довгостроковій перспективі.

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Експерти також радять не допускати регулярного розряджання до 0%. Натомість краще підключати телефон до зарядного пристрою, коли рівень заряду опускається приблизно до 20%. Часті глибокі розряди можуть негативно впливати на здатність акумулятора утримувати заряд.

Отже, оптимальним варіантом для щоденного використання буде підтримання заряду в діапазоні від 20 до 80%.

Як температура впливає на акумулятор смартфона

Не тільки рівень заряду впливає на стан акумулятора. За словами експертів, одна з головних небезпек для нього — екстремальні температури. Сильне нагрівання або охолодження здатні завдати акумулятору більшої шкоди, ніж зарядка до 100% у нормальних умовах.

Тому не варто залишати смартфон під прямими сонячними променями, у нагрітому автомобілі або на сильному морозі. Якщо під час заряджання телефон регулярно повідомляє про перегрів, не ігноруйте попередження: перевірте умови заряджання та постарайтеся зменшити нагрівання пристрою.

Також варто помірковано користуватися швидкою зарядкою. Вона зручна, коли потрібно терміново поповнити запас енергії, але при високій швидкості зарядки акумулятор може сильніше нагріватися.

Постійний вплив тепла прискорює його зношування, тому в ситуаціях, коли час не має значення, краще використовувати повільнішу зарядку.

Сильне нагрівання небезпечне не тільки для ресурсу акумулятора, але й з точки зору безпеки. Використовуйте якісні зарядні пристрої та сумісні кабелі, не накривайте смартфон під час заряджання та звертайте увагу на незвичайне нагрівання корпусу.

Як зрозуміти, що час міняти акумулятор смартфона

Перевірити стан акумулятора можна в налаштуваннях смартфона, якщо виробник передбачив таку можливість. За необхідності його стан оцінять у сервісному центрі.

Якщо максимальна ємність акумулятора знизилася нижче 80%, експерт рекомендує задуматися про заміну акумулятора. Однак орієнтуватися варто не тільки на цифру: якщо телефон швидко розряджається, несподівано вимикається або помітно втрачає автономність, це теж привід перевірити акумулятор.

Щоб акумулятор смартфона прослужив якомога довше, достатньо дотримуватися кількох простих правил: по можливості підтримувати заряд у діапазоні 20−80%, уникати перегріву та сильного охолодження, не допускати регулярного розряджання до нуля та не зловживати швидкою зарядкою.