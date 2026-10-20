Пам’ять цього року рекордно подорожчала, але купити її навіть за нинішніми цінами не так вже й просто, тому китайські виробники смартфонів почали шукати необхідні компоненти на вторинному ринку.

Місцеві компанії з переробки електронних відходів вже налагодили бізнес з продажу вживаної пам’яті для встановлення в нові пристрої, пише toneto

Причини

Дефіцит мікросхем пам’яті змушує деяких виробників смартфонів звертатися за необхідними компонентами на вторинний ринок мобільних пристроїв, як зазначають деякі тайваньські джерела.

За наявними даними, китайські виробники смартфонів почали звертатися з подібними запитами на «барахолку» в Шеньчжені, де вживані компоненти вже продаються окремо від пристроїв, в яких вони були спочатку встановлені.

В якості донорів можуть виступати й вживані iPhone, але витягнута з них пам’ять при цьому може опинитися всередині смартфонів зовсім іншої марки.

Розвитку такого досить специфічного ринку сприяє попит і високі ціни, які зараз досягають $75 за одну мікросхему пам’яті. Як зазначають тайваньські джерела, вживані чіпи пам’яті навряд чи опиняться всередині смартфонів флагманських моделей, оскільки їх цільовий сегмент обмежується недорогими пристроями.

Відомі приклади, коли одна з китайських компаній з переробки електронних відходів придбала в березні поточного року близько 1000 несправних смартфонів, щоб витягти мікросхеми пам’яті та інші працездатні елементи з більш ніж 600 екземплярів. Придбати несправний смартфон у Китаї можна за $15, і якщо витягнутий з нього чіп пам’яті можна продати за вищою ціною, такий бізнес явно набуває сенсу.

Проте така схема заробітку має свої обмеження.

По-перше, не всі чіпи в уживаних смартфонах зберігають свою працездатність.

По-друге, їх витягнення, тестування та підготовка до повторного продажу вимагає часу та грошей.

По-третє, у покупця таких «мікросхем з пробігом» можуть виникнути проблеми з сумісністю.