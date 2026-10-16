Професії, що принесуть найбільше грошей в епоху ШІ

Штучний інтелект стрімко трансформує ринок праці, але зовсім не так, як очікували офісні працівники. Очільник Nvidia переконаний, що найбільший фінансовий виграш отримають майстри фізичної праці.
Про це повідомляє видання Clarin.
Просування штучного інтелекту тримається не лише на мікросхемах, програмних алгоритмах чи розробниках. Галузь безпосередньо залежить від будівель, електростанцій, силових ліній, систем охолодження, оптоволокна та тисяч фізичних інженерних об’єктів.
Якщо ви електрик, сантехнік або тесляр, знайте: сектору знадобляться сотні тисяч працівників цих ремесел, щоб побудувати нові фабрики штучного інтелекту, — прокоментував генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Під терміном «фабрики» очільник компанії має на увазі масштабні центри обробки даних та складну інфраструктуру, яка дає змогу навчати й підтримувати все потужніші цифрові моделі. Видання The Wall Street Journal уже назвало розгортання такої інфраструктури однією з найбільших економічних ставок у новітній історії Сполучених Штатів Америки.
Люди з інструментами
У масовій уяві штучний інтелект часто асоціюється суто з комп’ютерними програмами та лабораторіями. Проте за цифровими моделями стоїть гігантська матеріальна база.
Дата-центри потребують міцних фундаментів, капітальних конструкцій, кілометрів кабелів, розподільчих щитів, резервних генераторів, трубопроводів і підключень до енергомереж.
Саме тому ринок потребує промислових електриків, зварювальників, операторів важкої техніки, мулярів, фахівців із холодильного обладнання та техніків з обслуговування. Видання Business Insider зазначає, що бум дата-центрів уже спричинив стрімкий попит на робітничі спеціальності, пов’язані з електричними мережами та будівельними проєктами.