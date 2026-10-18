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Facebook дозволив налаштовувати рекомендації у стрічці за допомогою ШІ

Технології&Авто
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Facebook починає розгортати нові ШІ-інструменти, які дозволять користувачам напряму впливати на рекомендації у Feed і Reels за допомогою звичайного тексту.
Про це повідомили в компанії.
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Наприклад, можна буде написати, які теми хочеться бачити частіше або, навпаки, прибрати з рекомендацій. Алгоритм має враховувати такі побажання в реальному часі.

Як працюватиме Your algorithm у Facebook

Facebook запускає окремий розділ Your algorithm, де можна буде додавати та керувати темами, які користувач хоче бачити в рекомендаціях.
Знайти його можна буде через меню з трьома крапками біля дописів. Компанія також оновила саме меню, щоб до налаштувань рекомендацій було простіше дістатися.
Загалом користувачі отримують окремий розділ, куди можна самостійно додавати або видаляти сфери інтересів.
Під час вибору кнопок «Цікавить» або «Не цікавить» соцмережа пропонує текстове поле, де можна конкретизувати своє рішення (наприклад, попросити показувати більше оглядів техніки, але прибрати новини про знаменитостей).
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Алгоритм враховує пріоритети одразу й перебудовує порядок публікацій прямо під час поточної сесії.
Раніше системи ранжування спиралися на математичні моделі прогнозування залученості, спираючись на тисячі поведінкових сигналів.
Тепер за обробку зворотного звʼязку відповідають великі мовні моделі: вони здатні зчитувати контекст, настрій і точний намір користувача з довільного тексту.
У Meta розраховують, що поєднання поведінкової статистики із прямими текстовими побажаннями зробить рекомендаційну стрічку більш гнучкою та менш навʼязливою.
За матеріалами:
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