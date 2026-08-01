Meta запускає окремий застосунок для продавців у Facebook Marketplace

Meta презентувала низку оновлень для Facebook, покликаних підвищити активність користувачів і спростити роботу з платформою. Компанія запускає окремий застосунок для продавців у Marketplace, безкоштовну систему підтвердження особи та тестує новий повноекранний режим перегляду відео.
Про це пише TechCrunch.
Що відомо про новий застосунок
Новий застосунок Seller призначений для користувачів, які регулярно продають товари через Facebook Marketplace. Він дає змогу керувати оголошеннями, листуватися з покупцями та відстежувати ефективність продажів.