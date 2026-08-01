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Meta запускає окремий застосунок для продавців у Facebook Marketplace

Технології&Авто
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Meta презентувала застосунок Seller для продавців
Meta презентувала застосунок Seller для продавців
Meta презентувала низку оновлень для Facebook, покликаних підвищити активність користувачів і спростити роботу з платформою. Компанія запускає окремий застосунок для продавців у Marketplace, безкоштовну систему підтвердження особи та тестує новий повноекранний режим перегляду відео.
Про це пише TechCrunch.

Що відомо про новий застосунок

Новий застосунок Seller призначений для користувачів, які регулярно продають товари через Facebook Marketplace. Він дає змогу керувати оголошеннями, листуватися з покупцями та відстежувати ефективність продажів.
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За даними Meta, у Facebook Marketplace щомісяця публікують понад 430 млн оголошень, а сервісом користуються понад 1,1 млрд осіб.
Компанія зазначає, що саме Marketplace залишається однією з головних причин популярності Facebook серед молодої аудиторії.
Facebook також запускає безкоштовну систему підтвердження особи Facebook Verified, яка не повʼязана з платною підпискою Meta Verified.
Користувачі зможуть пройти перевірку за допомогою селфі, після чого отримають спеціальну позначку, яка відображатиметься у Facebook Dating, Marketplace та Groups.
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Крім того, компанія тестує новий повноекранний режим для відео, який відкриватиметься одразу після запуску застосунку.
Спочатку функцію запустять на окремих міжнародних ринках із високою популярністю відеоконтенту, а у США вона стане доступною наступного року.
За бажанням користувачі зможуть повернутися до традиційної стрічки новин.
Meta повідомила, що планує інтегрувати у застосунок функції штучного інтелекту. Вони допомагатимуть автоматично створювати описи товарів для продажу та знаходити відповіді на запитання в групах.
За матеріалами:
Forbes.ua
MetaFacebook
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