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ТОП-10 негібридних кросоверів з найкращою витратою пального

Технології&Авто
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Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Зростання витрат на утримання автомобіля змушує водіїв прискіпливіше оцінювати паливну економічність при виборі нової машини. Гібридні системи є найпопулярнішим розв’язанням цієї проблеми, проте вони суттєво здорожують початкову вартість авто та ускладнюють подальше обслуговування. На щастя, сучасні традиційні бензинові мотори здатні демонструвати не менш гідні результати. Фахівці склали рейтинг з десяти найбільш економних кросоверів без електричних помічників.
Про це пише Car Buzz.

Японські лідери

Переможцем рейтингу став Toyota Corolla Cross з 2-літровим атмосферником на 169 к.с. Модель витрачає 7,6 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на трасі, забезпечуючи середнє споживання пального на рівні 7,3 л/100 км.
Срібло рейтингу дісталося Nissan Rogue з турбованим 3-циліндровим двигуном 1,5 VC-Turbo на 201 к.с., який витрачає 8,1 л/100 км у міському циклі та 6,5 л/100 км на трасі.
Четвертий рядок у загальному заліку здобув Nissan Kicks з 2-літровим мотором на 141 к.с. Його показники становлять 8,4 л/100 км у місті та 6,7 л/100 км за містом.
Легендарна Honda CR-V посідає восьму сходинку з турбомотором 1,5 л на 190 к.с. Вона споживає 8,4 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на трасі.
Дев’яте місце утримав Honda HR-V з 2-літровим атмосферником на 158 к.с. Передньопривідний кросовер демонструє 9 л/100 км у місті та 7,4 л/100 км на трасі.

Американська класика

На шостій позиції опинився компактний Chevrolet Trailblazer з турбованим 3-циліндровим двигуном 1,3 л на 155 к.с. У парі з 9-ступеневим автоматом авто показує 8,1 л/100 км у міському циклі та 7,1 л/100 км на автобані, маючи середнє споживання 7,6 л/100 км.
Десяте місце посідає Chevrolet Equinox з турбованим мотором 1,5 л потужністю 175 к.с. Передньопривідна версія споживає 9 л/100 км у місті та 8,1 л/100 км на трасі, забезпечуючи середній показник 8,7 л/100 км.

Альтернативи

Третє місце здобув німецький Volkswagen Taos з турбованим мотором 1,5 л на 174 к.с. Цей кросовер показує 8,4 л/100 км у місті та 6,5 л/100 км на трасі. На одному баку машина здатна подолати близько 658 км, поєднуючи гарну динаміку зі збереження палива.
На п’ятій позиції розташувався Hyundai Kona з 2-літровим атмосферним двигуном на 147 к.с. З системою автоматичного вимкнення мотора на зупинках авто витрачає 8,1 л/100 км у міському режимі та 6,9 л/100 км на трасі.
Сьоме місце здобув оновлений Kia Seltos з 2-літровим мотором також на 147 к.с. Машина споживає 8,4 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на трасі.
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
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