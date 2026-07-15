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ШІ звільняв тих, хто брав лікарняні: працівники Meta подали на компанію до суду

Світ
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Meta
Meta
Група з 26 співробітників корпорації Meta Platforms подала позов до суду, звинувативши технологічного гіганта у використанні програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке під час масових скорочень несправедливо обирало людей з інвалідністю або тих, хто брав лікарняні.
Про це повідомляє Reuters.

У чому справа

Позивачі стверджують, що під час масштабного скорочення штату на початку 2026 року компанія спиралася на алгоритмічні показники ефективності та обсяги використання токенів ШІ. Такий підхід поставив у невигідне становище працівників, які були змушені пропускати роботу через власні хвороби чи необхідність догляду за членами родини.
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Позивачі, яких у травні попередили про звільнення з 22 липня 2026 року, висунули такі претензії до Meta:
  • Тимчасове блокування звільнень: вони вимагають від суду попереднього рішення, яке заблокує процес їхнього звільнення на час розгляду претензій у приватному арбітражі.
  • Дискримінації: позивачі звинувачують компанію в порушенні федеральних законів та законів штату, які забороняють дискримінацію або помсту щодо вагітних працівниць, людей з інвалідністю чи тих, хто брав медичну відпустку.
  • Відсутність тестів на упередженість: компанію звинувачують у тому, що вона не протестувала свої ШІ-системи на предмет упередженості, що суперечить нещодавно ухваленим законам Каліфорнії та Нью-Йорка.
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Згідно з матеріалами скарги, для оцінювання та ранжування працівників у списках на звільнення Meta використовувала внутрішні системи з ШІ. Серед них — велика мовна модель-асистент Metamate, персоналізована система відстеження комунікацій і документів працівників, а також оцінка продуктивності, яка базувалася на скануванні натискань клавіш, вмісту екрана, електронних листів та історії браузера.

Позиція Meta та масштаб скорочень

У цьому контексті варто зазначити, що у травні 2026 року Meta скоротила 10% свого глобального штату (майже 8 000 людей).
Наразі представник компанії заявив, що звинувачення є безпідставними, запевнивши, що рішення щодо управління персоналом та організаційної структури ухвалювали люди, а не штучний інтелект.
За матеріалами:
Діло
ШІMeta
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