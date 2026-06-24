Meta призупинила навчання ШІ на діях працівників через витік особистих даних 24.06.2026, 01:23 — Технології&Авто

Засновник, голова правління та генеральний директор Meta Марк Цукерберг

Meta призупинила внутрішню програму, яка передбачала відстеження дій працівників на ПК для навчання штучного інтелекту, після витоку.

За інформацією Business Insider, конфіденційні дані якимось чином були доступні всім співробітникам компанії.

Витік даних

Згідно зі скриншотами, які переглянуло видання, витік охоплював приватні розмови працівників, дані про їхню продуктивність тощо. В Meta підтвердили витік і почали внутрішнє розслідування. Інцидент класифікували як SEV 2 за шкалою від 1 до 5, де перший рівень означає найвищу критичність.

«Ми ретельно розробляли програму з урахуванням гарантій конфіденційності. Хоча наразі ми не маємо ознак неналежного доступу працівників до даних, дію програми призупинено на час розслідування», — заявив речник Meta.

Що відомо про програму Model Capability Initiative

Програму під назвою Model Capability Initiative (MCI) Meta представила у квітні як інструмент, що мав покращити ШІ-моделі компанії, використовуючи для навчання дані щодо дій співробітників на ПК: зокрема натискання клавіш та рухи миші.

Відстеження зробили обов’язковим для більшості працівників, тож не дивно, що від початку MCI викликала невдоволення і внутрішні протести. У травні Reuters повідомив, що програма збирає більше даних, ніж планувалося, і зберігає їх в незашифрованому вигляді.

«Я отримав доступ до особистої податкової та медичної інформації через свій робочий комп’ютер, як і багато тисяч співробітників, — написав працівник, який вимагав від компанії розслідування витоку. — Нам сказали, що ці дані будуть захищені та використовуватимуться лише для обґрунтованих бізнес-цілей після ретельної фільтрації».

Це не перша проблема Meta із конфіденційністю та штучним інтелектом, за останній час. На початку червня стало відомо, що понад 20 000 акаунтів в Instagram викрали через злам ШІ-інструменту підтримки компанії.

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